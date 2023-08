Ex-Casamento às Cegas revela que está sendo chantageada após vídeo íntimo vazado

A influencer e humorista, Vanessa Carvalho, ex-participante do reality show “Casamento às Cegas”, declarou nas redes sociais ter sido alvo de um crime. Segundo ela, uma pessoa teve acesso aos seus vídeos íntimos e começou a chantageá-la. "Estou recebendo ameaças e ficam me pedindo R$70 mil", disse.

Vanessa procura ter a vida pessoal reservada e está abalada com toda a situação. De acordo com a humorista, os vídeos foram compartilhados por ela com uma pessoa famosa e conhecida do público com quem teve um relacionamento anteriormente. Em seguida, ressaltou: "Eu caí na besteira de fazer isso. Aliás, não façam."

Após ter o seu número de WhatsApp clonado, Vanessa começou a receber as mensagens do desconhecido. "Eu tô mal, sempre trago alegria, bom humor... Vim aqui para falar e me explicar antes desse vídeo vir à tona, se é que ele virá à tona ", contou.

Aos 470 mil seguidores no Instagram, Vanessa afirma através dos stories que está atrás dos seus direitos, já entrou em contato com o jurídico e diz que em breve tomará as medidas necessárias.

