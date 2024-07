Suspeito de estuprar mulher em situação de rua na Pedreira é agredido em Belém

O suspeito de abusar sexualmente de uma mulher em situação de rua, no bairro da Pedreira, em Belém, foi agredido na quarta-feira (17/07). Em nota, a Polícia Civil explicou que " os os envolvidos foram apresentados à Seccional de São Brás, onde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência por lesão corporal leve. Todos assinaram um Termo de Compromisso para comparecer à Justiça quando convocados ”. A PC não informou, entretanto, a quantidade de suspeitos envolvidos na agressão e nem quem eram esses suspeitos.

Em um vídeo que circulou nas redes sociais, um jovem que se identifica como amigo do filho da mulher em situação de rua relata que participou dessa agressão. Ele diz que participou do ato junto com alguns amigos. "Ele foi liberado (...) e isso causou uma revolta muito grande na gente e decidimos fazer justiça com as próprias mãos", diz o jovem, sem mostrar o rosto.

Além disso, no relato que circula nas redes sociais, esse jovem contou que a família sempre resgata a mulher da situação de rua. Devido a necessidade especial, ele afirma que ela foge para ficar na rua.

Em outro vídeo também compartilhado nas redes sociais, uma voz masculina, também não identificada, narra que o suspeito se escondeu dentro de uma loja em Belém, logo após a agressão sofrida.

Sobre o suposto abuso sexual, a PC disse: "que o caso é investigado pela Seccional da Pedreira. Perícias foram solicitadas e testemunhas foram ouvidas para auxiliar as investigações."

Vítima recebe tratamento

Em nota divulgada na quarta-feira (17/7), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que o Samu foi acionado para o atendimento da mulher em sitaução de rua desse caso, por se tratar de uma paciente psiquiátrica. "Após os primeiros atendimentos realizados pelo SAMU, a paciente foi encaminhada para o Hospital de Clínicas Gaspar Vianna", informou.

O que diz o suspeito?

Após a repercussão do caso, o suspeito usou as redes sociais para se defender. Na versão dele, a mulher aceitou “ficar” com ele. “Venho aqui nesse vídeo só para explicar a situação que aconteceu domingo agora. Eu falei com uma moradora de rua. Estava voltando de uma comemoração de aniversário da Sacramenta, de um entregador aí também. Parei com a moradora de rua pela Pedreira, dei um boa noite para ela e ela aceitou ficar comigo. Apareceu um motorista lá me filmando”, declarou o homem.