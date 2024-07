Homem é preso suspeito de abusar sexualmente da própria filha de 11 anos, no Marajó

Um homem foi preso suspeito de abusar sexualmente da própria filha de 11 anos de idade. A prisão ocorreu na sexta-feira (26), na comunidade Chipaiá, localizada na zona rural do município de Cachoeira do Ara​ri, na ilha do Marajó.

Segundo a polícia, a investigação teve início após a vítima relatar, em escuta especializada, que os abusos começaram quando ela tinha apenas 8 anos. Diante das informações, a polícia atuou para apurar os fatos e cumprir o mandado de prisão.

O suspeito foi conduzido até a delegacia e, após cumprir as medidas legais, está à disposição da Justiça.