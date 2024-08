Homem é encontrado morto ao lado de bicicleta em Terra Alta

O corpo de um homem, identificado até o momento como Valdiney Nicacio, foi encontrado na noite de domingo (11), no quilômetro 27, em Terra Alta, região nordeste do Pará. A idade da vítima ainda não foi confirmada.

VEJA MAIS

De acordo com a Polícia Militar, uma guarni​ção estava em patrulha pela área por volta das 19h quando avistou uma bicicleta abandonada à beira da estrada. Ao checar o que estava acontecendo, os policiais encontraram o corpo de Valdiney Nicacio ao lado da bicicleta.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica foram acionadas e compareceram ao local para realizar os procedimentos necessários. O corpo foi periciado e, em seguida, encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames que poderão determinar a causa da morte.

As investigações da Polícia Civil já começaram, mas ainda não há informações conclusivas sobre o caso. Detalhes como a presença de marcas de violência no corpo ou as circunstâncias que levaram à morte de Valdeny não foram divulgados pelas autoridades policiais até o momento.

Por nota, a Polícia Civil informou que “apura as circunstâncias da morte de Valdiney Nicacio. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela delegacia de Castanhal”.