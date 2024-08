Homem morre em intervenção policial nesta quarta-feira (14) em Icoaraci

Um homem - sem identificação divulgada - morreu na manhã desta quarta-feira (14), após trocar tiros com a polícia no residencial Viver Maracacuera II, em Icoaraci. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que, supostamente, o corpo do indivíduo é colocado em uma viatura. A intervenção policial começou após uma denúncia de venda de entorpecentes, conforme aponta a Polícia Militar do Pará (PMPA).

As informações do 10º Batalhão da PM, responsável pela área, dão conta de que a situação aconteceu pela manhã, mas o horário exato não foi informado. Os militares receberam uma denúncia de que havia um homem vendendo entorpecentes no residencial e também estaria armado. Conforme conta a polícia, uma guarnição foi até o local averiguar a denúncia e, durante a ação, o suspeito teria atirado contra a polícia.

Os policiais na ocorrência revidaram, atirando de volta, e o suspeito foi alvejado. Não foi repassado detalhes da quantidade de tiros nem se o homem morreu na hora ou chegou a receber algum atendimento médico.

Segundo um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver pelo menos sete militares. Alguns deles carregavam o que seria um colchão com, supostamente, o corpo do suspeito em cima, e o colocavam em uma viatura. Próximo ao local, uma mulher, que não é identificada, aparece gritando repetidamente: "Por que mataram ele?". Ela é segurada por um homem de boné vermelho.

Apesar de não divulgar o nome do morto, a PM chegou a confirmar que ele era procurado pela polícia e "tinha uma extensa ficha criminal".

A Redação Integrada de O Liberal solicitou informações à Polícia Civil do Pará (PCPA) e aguarda o retorno. Uma nota também foi solicitada, formalmente, à PMPA.