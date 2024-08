Polícia Civil prende membro de facção criminosa em Ananindeua

A Polícia Civil prendeu um suspeito de integrar uma facção criminosa que extorquia comerciantes no bairro do Maguari, no município de Ananindeua, na manhã desta quarta-feira (14/08). Equipes da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), cumpriram um mandado de busca e apreensão, e de prisão preventiva pelos crimes de extorsão majorada e por integrar organização criminosa.

Segundo a polícia, o suspeito é responsável por extorquir comerciantes e empresários para receber valores referentes à taxa de crime, arrecadados mensalmente por criminosos que atuam na área. O delegado da Diretoria de Polícia Especializada, Evandro Araújo, ressaltou o trabalho intensificado no combate a esse tipo de crime.

”A Polícia Civil do Pará, por meio de nossas equipes especializadas e também com a união de outras forças de segurança, temos atuado incansavelmente no combate às facções e suas práticas criminosas. Nosso objetivo é desarticular esses grupos e garantir a segurança dos comerciantes e da população”, pontuou.