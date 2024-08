Foragido por matar idoso usando uma barra de ferro é preso no Marajó

Um homem, indiciado por homicídio por motivo fútil, foi preso na manhã desta quarta-feira, 14, em Muaná, cidade do arquipélago do Marajó, no nordeste do Pará. Ele estava foragido há mais de quatro anos, após ter assassinado um idoso, usando uma barra de ferro, em 2019. O mandado de prisão preventiva, expedido pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém, foi efetuado pela Polícia Civil do Pará (PCPA), por meio da Divisão de Homicídios (DH), com o apoio da Delegacia de Polícia Fluvial (DPFLU) e Delegacia de Muaná.

Indiciado cometeu o crime em dezembro de 2019, quando matou a golpes de barra de ferro um idoso de 64 anos. (Divulgação / PCPA)

O crime cometido pelo então preso aconteceu no dia 14 de dezembro de 2019. A vítima, um idoso de 64 anos, festejava o aniversário do filho em uma arena de futebol no bairro de Canudos quando se envolveu em uma discussão com outro homem, colocado para fora da arena. A partir de então, o suspeito se armou com uma barra de ferro e surpreendeu a vítima na saída da arena. O idoso foi atingido com vários golpes na cabeça e no abdômen, indo a óbito.

Vários moradores do bairro, revoltados com o ato criminoso, chegaram a quebrar o veículo do indiciado, que fugiu e permaneceu foragido por vários anos, até ser localizado no interior do Estado.

Titular da Divisão de Homicídios destaca o alcance da polícia em localizar e prender suspeito em local de difícil acesso. (Divulgação / PCPA)

O suspeito foi encontrado em uma área de difícil acesso, escondido em um furo no Rio Inamarú, na zona rural do município de Muaná. O titular da DH, delegado Fernando Rocha, enfatizou o trabalho de longo alcance das unidades de segurança pública: “A ação da DH reforça o compromisso de buscar os autores de crimes de homicídio onde quer que estejam, fazendo justiça e dando satisfação aos familiares das vítimas”, frisou o delegado.

Após o cumprimento do mandado de prisão e procedimentos legais, o réu está à disposição da Justiça para continuidade da Persecução Penal.