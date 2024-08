Homem é morto a tiros no pátio da própria casa em Santa Izabel do Pará

Um homem identificado como Gabriel Meireles Paixão foi morto com vários tiros na noite de terça-feira (13/08), no município de Santa Izabel do Pará, nordeste paraense. Conforme as informações iniciais, a vítima estava no pátio da própria casa, na comunidade Santa Lúcia II, quando foi surpreendida pelos executores.

De acordo com os relatos iniciais, Gabriel estava sentado em uma cadeira no pátio da residência quando um carro se aproximou. Os executores teriam descido do veículo e, pela grade de proteção da residência, efetuaram ao menos 9 disparos contra a vítima. Após Gabriel cair, já sem vida no local, os executores fugiram. Não há mais detalhes sobre a identificação dos suspeitos ou características do veículo usado no crime. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte da vítima e relataram que Gabriel não teria envolvimento com o mundo do crime.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que equipes da delegacia de Santa Izabel trabalham para identificar e localizar os envolvidos na morte de Gabriel Meireles Paixão. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.