Grávida de 5 meses morre após carro capotar no interior do Pará

Uma mulher grávida morreu na noite de terça-feira, 13, em um acidente de trânsito registrado na rodovia PA-263, entre os municípios de Jacundá e Breu Branco, no sudeste do estado. Ela e outras três pessoas estavam em um carro de passeio que capotou na pista. A Polícia Militar do Pará (PMPA) do batalhão de Breu Branco chegou a ser acionada para a ocorrência, mas, ao chegarem ao local, as vítimas já tinham sido levadas para o socorro.

VEJA MAIS

O acidente foi registrado por volta das 20h. Conforme informações da página de notícias regionais, Debate Carajás, os viajantes estavam saindo da cidade de Jacundá para visitar a orla de Breu Branco. Não é detalhado o que causou ou como aconteceu o acidente.

O veículo capotou nas proximidades do posto de combustível JY. Uma das passageiras, identificada como Eulalya Ravielly de Jesus Alencar, de 23 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Breu Branco. Ela estava grávida de 5 meses. O motorista do carro e os demais ocupantes sofreram apenas ferimentos leves. As circunstâncias do acidente e mais detalhes sobre o caso não foram informados.

Conforme o batalhão da Polícia Militar de Breu Branco, devido à localização do acidente, o caso foi encaminhado para a delegacia de Goianésia do Pará. A redação integrada de O Liberal solicitou nota às autoridades policiais e aguarda o retorno.