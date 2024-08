Homem é executado a tiros dentro de casa em Parauapebas

Luís Eduardo Nascimento Cruz, de 26 anos, foi executado a tiros dentro de sua residência, localizada na rua Arco-Íris, no Bairro Nova Vida 2, em Parauapebas, sudeste do Pará. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (14), por volta das 23h30.

De acordo com informações da Polícia Militar, Luís Eduardo foi alvejado com pelo menos cinco disparos, um deles atingindo a cabeça. Os disparos possivelmente foram efetuados por uma pistola calibre .40.

Segundo relatos da polícia, Luís Eduardo estava dormindo com sua esposa quando três homens invadiram a casa, arrombaram a porta​ e abriram fogo contra a vítima. A esposa estava no imóvel no momento do ataque, mas não há informações se ela foi ferida pelos criminosos.

Após o crime, os assassinos fugiram do local, deixando a polícia sem pistas claras sobre a identidade ou o paradeiro dos autores. A Polícia Civil, que esteve no local acompanhando os trabalhos da Polícia Científica, é responsável pela investigação do caso, que segue sem confirmação sobre a motivação do homicídio.

Luís Eduardo possuía antecedentes criminais, respondendo a dois processos na Justiça: um por tráfico de drogas e outro por furto e violência doméstica. A Polícia Civil continua as investigações para determinar a autoria e motivação do crime.

"A Polícia Civil informa que equipes da Delegacia de Homicídios de Parauapebas trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos na morte de Luís Eduardo Nascimento Cruz”, informou a PC.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.