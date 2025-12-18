Com perfuração na cabeça, corpo de homem é encontrado em Ananindeua

O corpo de um homem identificado como Sandro Souza Barradas, de 49 anos, foi encontrado, na madrugada desta quinta-feira (18), no bairro Curuçambá, em Ananindeua. A vítima apresentava sinais de perfuração na região do crânio. O corpo foi localizado na travessa Beira Rio, entre as passagens Boa União e Sete Irmãos.

O Centro Integrado de Operações (Ciop) confirmou a informação. Policiais civis e militares e peritos criminais da Polícia Científica do Pará estiveram na cena do crime. As primeiras informações indicam que moradores ouviram disparos de arma de fogo naquele endereço. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime e nem sobre a identidade da vítima.

Perto do corpo havia um documento que seria de um policial civil. Informações iniciais que circulam pelas redes sociais apontam que Sandro estava desaparecido e encontrado nesta quinta-feira sem vida.

A vítima era servidor efetivo da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) desde 2008, onde exercia o cargo de motorista, conforme confirmado pela pasta por meio de nota. Desde 2023, estava cedido à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará (Seap).

Em nota, a Polícia Civil informa que equipes da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) estiveram no local realizando as diligências iniciais. O documento encontrado está sendo tratado como falso. "A PC ressalta que o policial citado na ocorrência está vivo e bem", acrescenta a nota.

Também por meio de nota, a Polícia Científica do Pará informou que o corpo de Sandro de Souza Barradas foi periciado nesta quinta-feira (18). “E liberado para a família após o procedimento”, completa a nota.