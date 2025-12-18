Três pessoas são presas em operação contra crimes cibernéticos no Pará

Três pessoas foram presas em Belém, nesta quinta-feira (18), durante a “Operação Império Legis”, da Polícia Civil, que combate crimes cibernéticos no território paraense. A investigação apura ameaças, perseguição, calúnia e associação criminosa, praticados pela internet. Na ação, dois mandados também foram cumpridos contra custodiados que estão em presídios em Santa Izabel do Pará e no estado de Santa Catarina.

A ação foi realizada por meio da Divisão de Combate a Crimes Contra Direitos Individuais Praticados por Meios Cibernéticos (DCCCDI/DECCC). Foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão nos municípios de Belém e Benevides. Três pessoas foram presas na capital paraense. Um mandado foi cumprido no presídio de Santa Izabel, contra um investigado que já se encontrava custodiado. Um último mandado foi cumprido ainda no estado de Santa Catarina, onde outro investigado também se encontrava em custódia.

Investigação

De acordo com as investigações da PC, as vítimas vêm sendo alvo de perseguição e ameaça há cerca de um ano. As ameaças ocorrem por meio de mensagens enviadas por aplicativo de mensagens, por meio de números telefônicos diferentes, em que os investigados demonstram estar monitorando as vítimas ininterruptamente.

Foram apreendidos dispositivos eletrônicos relacionados aos crimes investigados e que serão periciados, para total esclarecimento dos fatos. Os presos detidos em Belém foram encaminhados para a sede da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), para adoção das medidas legais cabíveis.

A operação contou com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), da Delegacia de Feminicídios (DEFEM), da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV), com a colaboração da Polícia Civil de Santa Catarina.