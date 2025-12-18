Foragido da Justiça, suspeito de roubos a bancos no Pará é preso em Ananindeua

Um homem investigado por envolvimento em roubos a instituições financeiras no estado do Pará foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (18), em Ananindeua. A ação ocorreu em cumprimento a um mandado de recaptura expedido contra ele. O suspeito foi localizado em frente a uma casa no bairro do Curuçambá. Durante as investigações policiais ainda foi apurado que o suspeito estava na condição de foragido da Justiça.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antissequestro (DRRBA), unidade vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

“A prisão aconteceu após troca de informações com a Delegacia de Marapanim, que informou que o suspeito estaria utilizando documento em nome de outra pessoa. Após intensas investigações, materializadas por meio de análises de sistemas informatizados e levantamentos de campo, o foragido foi visualizado em frente a uma residência no bairro do Curuçambá, em Ananindeua. Foi nessa ocasião que foi dada voz de prisão em cumprimento ao mandado de recaptura expedido pela Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém”, contou o titular da DRRBA, delegado Felipe Castro.

Durante a abordagem policial, o homem tentou empreender fuga correndo para dentro do imóvel, porém foi contido pelos policiais. Conforme a PC, o suspeito ainda possui vinculação com uma organização criminosa e teve envolvimento com roubos a bancos em outros estados do país. "Pelo que foi levantado durante as investigações, o sujeito já foi preso em flagrante por diversas vezes por uso de documento falso, sempre no intuito de ocultar sua verdadeira identidade, já que era foragido da Justiça", explicou o titular da DRCO, delegado Augusto Potiguar.

O preso foi conduzido à sede da Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antissequestro, onde foram lavrados os procedimentos legais cabíveis, e posteriormente colocado à disposição do Poder Judiciário.