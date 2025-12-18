Colisão entre carro e ônibus escolar deixa ao menos uma pessoa morta dilacerada em Capanema

Uma grave colisão entre um carro de passeio e um ônibus escolar deixou ao menos uma pessoa morta na PA-124, nas proximidades do município de Capanema, no nordeste do Pará. O acidente foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (18). Segundo as informações iniciais, um homem ainda não identificado, que conduzia um veículo Fiat Strada de cor vermelha, morreu após ter o corpo dilacerado durante a tragédia. Não há informação oficial sobre os ocupantes do ônibus.

Os relatos preliminares são de que a colisão ocorreu por volta de 12h20, envolvendo o carro de passeio e o ônibus escolar que seguia em direção à comunidade do Mata Sede. Como impacto violento, o motorista do carro de passeio morreu na hora. Partes do corpo da vítima ficaram espalhadas pela estrada, na área próxima ao automóvel que ele conduzia e também no ônibus.

As informações do Portal Capanema apontam que o condutor do ônibus escolar e os estudantes que estavam no veículo não se feriram, apesar do susto causado pelo acidente. A Polícia Militar esteve no local para auxiliar na organização do fluxo de veículos e para assegurar que nenhum outro incidente ocorresse na área. Equipes de socorro em ambulâncias também foram acionadas. O caso será apurado pelas autoridades de trânsito, que irão investigar as circunstâncias da colisão e as possíveis causas do acidente.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que "o acidente ocorreu na PA-242, entre um ônibus escolar e um veículo de passeio, que teve o motorista como vítima que morreu". "O caso foi registrado na Delegacia de Capanema", comunicou.

"O condutor do ônibus compareceu espontaneamente na Delegacia horas depois, foi ouvido e responderá em liberdade. Segundo informações iniciais, o veículo de passeio invadiu a pista que o ônibus trafegava e resultou em colisão frontal. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas", detalhou.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o local do acidente. O ônibus está parado entre a pista e a margem da via. Muitas pessoas filmam a estrada, que está com as partes da lataria dos veículos envolvidos. O carro vermelho parou na margem da via, completamente destruído.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Corpo de Bombeiros e Prefeitura de Capanema, e aguarda o retorno.