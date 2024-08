Vídeo: homem foge a cavalo de viatura policial; animal é atropelado e morre

Uma situação inusitada ocorreu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no último domingo (18). Um homem utilizou um cavalo para fugir da polícia após uma abordagem.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o homem montado em um cavalo fugindo em alta velocidade de uma viatura na contramão de uma rua, que, por sorte, estava pouco movimentada no momento da situação.

De acordo com a polícia, o homem andava pelas ruas do bairro Hípica montado no animal. Os moradores da região acionaram a polícia porque o suspeito teria assediado uma mulher. Após a denúncia, os agentes iniciaram as buscas pelo homem, que foi encontrado na Avenida Juca Batista.

Durante a fuga, o cavalo foi atropelado por um veículo que não tinha relação com a ocorrência e acabou morrendo no local. O suspeito sofreu ferimentos leves e foi preso. Ele se encontra à disposição da justiça e será julgado por acusações de importunação sexual, envolvimento em acidente de trânsito e posse de entorpecentes.