VÍDEO: Boi solto em rua ataca homem e é morto após disparos da PM

Na tarde da última quarta-feira (21), um boi foi morto por um policial com pelo menos seis tiros na Rua Sebastião Antônio da Silva, em Mauá, São Paulo. De acordo com a Polícia, o animal teria atacado um homem de 59 anos, cuja identidade não foi divulgada, quando os agentes foram acionados.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o boi ataca o homem no meio da rua, enquanto outro popular tenta ajudá-lo. Nesse momento, um carro da polícia chega ao local, e um policial desce para socorrer a vítima. O animal para de atacar o pedestre e avança em direção ao policial, que se defende atirando.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que: "Um homem foi atacado por um boi na tarde de quarta-feira. Policiais militares foram acionados e, ao chegarem ao local, constataram que o animal estava agressivo e representava uma ameaça para os oficiais.''

A vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento e, em seguida, foi liberada. O caso foi registrado no 4° Distrito Policial de Mauá como omissão de cautela na guarda ou condução de animais. A Prefeitura de Mauá informou que o proprietário do boi será identificado e poderá ser multado pelo abandono do animal.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)