Homem morre e outro fica ferido após moto colidir com boi em Canaã dos Carajás

Um acidente de trânsito ocasionou a morte de um motociclista chamado Leon Victor Pereira, de 21 anos, e deixou outro ocupante da moto gravemente ferido após colidirem com um boi, em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. O caso ocorreu na madrugada de domingo (18/08) quando as vítimas trafegavam pela estrada que dá acesso ao Projeto Sossego, nas proximidades da Vila Planalto.

A vítima que sobreviveu não teve o nome revelado. Segundo as informações coletadas no local, os dois homens estavam na motocicleta e não teriam percebido que o bovino estava solto na pista. Com o impacto da colisão, Leon morreu na hora. O boi também morreu e ficou jogado na pista. Pessoas que presenciaram a situação acionaram uma ambulância que fez o socorro do segundo ocupante da moto. O estado de saúde dele não foi revelado.

Os relatos colhidos na área são de que Leon Victor era morador da cidade de Eldorado do Carajás. O corpo dele foi removido durante a manhã pelo Instituto Médico Legal de Parauapebas. As autoridades legais devem investigar os detalhes do acidente.