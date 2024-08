Homem é preso após matar cachorro da vizinha a facadas como forma de vingança no Pará

Darliucio de Sousa Barbosa, de 49 anos, foi preso pela Polícia Militar no último sábado (17/8) suspeito de ter matado o cachorro da vizinha como forma de vingança. O crime ocorreu em uma kitnet que fica em Parauapebas, no sudeste do Pará, após uma discussão entre a dona do animal e Barbosa.

Segundo a PM, uma guarnição do 23º Batalhão estava em rondas pela Vila Palmares II, quando recebeu uma denúncia de maus-tratos a animais. Os militares se deslocaram ao local, que fica na avenida Boa Vista, e encontraram o cachorro morto, com as vísceras expostas.

Conforme as autoridades, por volta das 21h20 de sábado (17/8), houve uma discussão envolvendo Darliucio e vizinha, que inclusive ele teria a ameaçado com uma faca. O motivo da briga não foi esclarecido. Porém, ainda de acordo com o relato policial, o suspeito esfaqueou várias vezes o cão da mulher, no momento em que ela iria entrar em casa. O animal não resistiu aos ferimentos e morreu.

O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Parauapebas, onde foi autuado em flagrante. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre o caso e aguarda retorno.