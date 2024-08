Cachorro é esfaqueado e suspeito do crime vai preso após três meses

Um cachorro foi encontrado pela tutora com uma faca cravada no dorso (costas) em maio desse ano, na capital do Amazonas, Manaus. Após três meses do ocorrido, o suspeito do crime foi preso nessa segunda-feira (12). As investigações foram coordenadas pela delegada Juliana Viga, da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema).

VEJA MAIS

O suspeito, um homem de 28 anos, foi identificado pela tutora do animal enquanto ela consultava imagens de câmeras de segurança da casa. “O mandado de prisão preventiva em nome do suspeito foi decretado pela Justiça ainda no curso da investigação. Quero ressaltar que esta é a sexta prisão preventiva que cumprimos pelo crime de maus-tratos a animais”, declarou a delegada.

O crime ocorreu no dia 16 de maio de 2024, por volta da meia-noite. A tutora abriu o portão da casa para o cachorro sair e fazer as necessidades fisiológicas. Passados alguns minutos, o animal foi encontrado com uma faca nas costas. Ele foi levado a uma clínica veterinária para cirurgia de retirada da arma.

O cachorro teve que ser levado a uma clínica veterinária para retirada da arma (Reprodução)

A tutora afirmou que, no dia do crime, identificou o suspeito em um terminal de ônibus. Quando a polícia foi acionada, o homem fugiu. “Após a ordem judicial ser decretada, conseguimos localizar e prender o autor na rua Fuxico, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. Em depoimento, ele alegou que reagiu a um suposto avanço do cachorro, o que não justifica tal ato”, explicou Juliana.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)