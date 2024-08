Suspeito de estuprar criança de 3 anos é preso em Vitória do Xingu, no Pará

Um homem foi preso, em Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará, na noite de domingo (18), suspeito de estupro de vulnerável. A vítima é uma criança. Revoltados, moradores foram para a frente da delegacia, de onde foram dispersados pela Polícia Militar.

Em nota, a Polícia Civil informa que o caso é investigado sob sigilo. O suspeito segue preso e à disposição da Justiça. A criança de 3 anos foi encaminhada ao hospital.

O crime atribuído ao suspeito ocorreu por volta das 18 horas de domingo. A equipe de plantão do hospital da cidade informou aos policiais civis que uma criança tinha dado entrada na emergência daquele estabelecimento de saúde desacordada e em estado grave. A primeira versão indicava que ela havia sido encontrada dentro de um balde com água, onde supostamente teria se afogado.

Os médicos realizaram manobras de reanimação e a criança retornou com os batimentos, tendo sido entubada e posteriormente encaminhada ao hospital regional. Foi quando a equipe médica percebeu que havia sinais indicativos de laceração na região anal da criança, o que despertou a hipótese de a criança não ter sido vítima de afogamento.

Durante as apurações surgiu o nome do vizinho da criança, que, logo em seguida, foi apresentado na delegacia. Aparentemente, segundo a Polícia Civil, teria transtornos mentais, motivo pelo qual foi aposentado.

Na delegacia, ele confessou o crime e disse que introduziu o dedo no ânus da criança ao tempo que mantinha a cabeça dela dentro da água para evitar alarde por parte da criança, mas que não tinha intenção de matá-la e que foi a primeira vez que fez isso. Enquanto o suspeito estava sendo ouvido em depoimento, muitos populares se aglomeraram em frente ao prédio da delegacia. Ameaçaram invadir a unidade para matar o suspeito. A Polícia Militar foi até o local.

O grupo tático da PM também foi acionado e conseguiu dissipar a população da frente da delegacia. Ainda durante a manifestação, a energia da delegacia foi desligada pela população, dois pneus da viatura foram furados/murchos, além de terem tocado fogo em um terreno baldio vizinho ao prédio. O fogo foi debelado pelos bombeiros. Também foram arremessadas pedras em direção a equipe no momento do embarque do preso na viatura, que vai responder processo por estupro de vulnerável, agravado pela lesão corporal.