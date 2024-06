Corpo de idoso desaparecido é encontrado perto de balneário em Vitória do Xingu

O corpo de Antônio Moraes Corrêa, de 74 anos, foi encontrado na manhã deste domingo (30), perto de um balneário em Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará. Moradores contaram que o idoso navegava em uma canoa no Igarapé Tucuruí, nas proximidades do porto do município, quando desapareceu no sábado (29). A suspeita, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), é de que a vítima tenha se afogado.

Neste domingo (30), uma equipe do CBMPA tinha sido acionada para ajudar nas buscas por Manoel, segundo o portal Confirma Notícia. De Altamira, que fica distante cerca de 45 quilômetros de Vitória do Xingu, mergulhadores saíram para procurar o idoso.

No entanto, assim que os militares chegaram ao local do desaparecimento, moradores já tinham encontrado o corpo da vítima. Manoel foi localizado morto às margens de um balneário, no Rio Tucuruí, distante cerca de cinco quilômetros do centro do município, ainda de acordo com o Confirma Notícia.

Removido pela Polícia Científica, o cadáver deve passar por exames de necropsia para identificar se a causa da morte foi afogamento ou não. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.