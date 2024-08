Motociclista morre em acidente de trânsito na BR-422, em Cametá

Diego Borges, de idade não revelada, morreu em um acidente de trânsito registrado no domingo (18/8), na rodovia BR-422, em Cametá, nordeste paraense. Testemunhas relataram que a vítima conduzia uma motocicleta quando colidiu contra uma bicicleta. Com o impacto, o ciclista, que tem apenas 17 anos, e Diego caíram, mas apenas o motociclista morreu após a batida.

Conforme o portal Diário de Cametá, o caso ocorreu nas proximidades do Conjunto Caamutá, em um trecho de pouca iluminação. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados ao caso. Assim que a PM chegou ao local do sinistro, já encontrou Diego morto na via. O adolescente envolvido na colisão, por outro lado, sofreu alguns ferimentos e precisou ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. De acordo com as autoridades, ele precisou ficar sob observação na UPA. O estado de saúde do ciclista não foi revelado.

A guarnição do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) acionou a Polícia Civil, para que a investigação do caso iniciasse. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o acidente e aguarda retorno.