Árvore cai em cima de carro e deixa motorista ferido

Uma árvore caiu sobre um veículo que transitava pela rodovia PA-234 na madrugada deste domingo (18), entre os municípios de Nova Timboteua e Santa Maria do Pará, na região nordeste do estado.

O motorista, Francisco Eris dos Santos de Sousa, que trabalha transportando passageiros entre Salinópolis, Belém e outros municípios, estava sozinho no carro retornando para casa no momento do incidente. Ele relatou à reportagem de O Liberal que não viu a árvore devido à escuridão no trecho, apenas sentiu o impacto e viu uma espécie de clarão.

“Como é uma parta muito escura e beira de mato com várias árvores de médio e grande porte. Eu não lembro muito bem, só vi uma luz e ouvi o barulho, foi assustador”, conta Francisco, também conhecido como Frank na região.

A árvore atingiu a parte frontal do veículo, que teve sua dianteira completamente destruída. Francisco conseguiu sair do carro e foi auxiliado por outros condutores que passavam pelo local. A queda da árvore interrompeu o trânsito na via, e o Corpo de Bombeiros, juntamente com a Polícia Militar, foi acionado, chegando rapidamente ao local.

“Deus me salvou com certeza, se tivesse sido um pouco mais para cima, a árvore teria atingido em cheio o banco do motorista. A partir de hoje comemoro dois aniversários, 29 de maio e 18 de agosto, quando nasci de novo”, conta.

Os bombeiros prestaram os primeiros socorros ao motorista, que foi levado ao Hospital de Santa Maria, onde recebeu medicação para dores e foi liberado. Francisco sofreu escoriações no ombro e no tórax.

Ele declarou que trafegava a 80 km/h e não teve tempo de reagir, ressaltando que o trecho é conhecido pela escuridão e pela presença de grandes árvores.

Este não é o primeiro incidente no local. No final de julho, um radialista identificado como Cleiton Martins morreu após sua motocicleta colidir com uma árvore caída na rodovia. Cleiton trabalhava na rádio local Trevo FM.