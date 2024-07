Árvore do Bosque Rodrigues Alves tomba no meio da pista, em Belém

Uma árvore, de espécie ainda não confirmada oficialmente, tombou de dentro do Bosque Rodrigues Alves, no bairro do Marco, em Belém. No início da madrugada desta terça-feira (30), a reportagem registrou o vegetal já no chão, tomando conta de ponta a ponta da avenida Romulo Maiorana, sentido avenida Dr Freitas.

Na manhã desta terça, por volta das 8h, os resquícios da árvore já tinham sido recolhidos e o trânsito já fluía normalmente. A reportagem apura com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) a causa da queda e as providências para evitar que outras árvores caiam no Bosque Rodrigues Alves.