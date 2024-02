Queda de árvore é registrada durante a chuva desta sexta (2) em Belém

Uma árvore caiu na avenida Dr. Freitas, próximo do cruzamento com a avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém, na noite desta sexta-feira (2). O incidente foi registrado durante a forte chuva que atingiu a cidade.

A queda da árvore provocou o rompimento de fios elétricos, ocasionando ainda um curto-circuito. Com isso, várias residências estão com o fornecimento de energia elétrica comprometido. O trânsito na área está complicado, uma vez que o vegetal encontra-se atravessado na pista.

