Mecânico morre ao colidir carro com árvore em estrada de Capanema

Um mecânico, identificado como Alexandro da Silva Cavalcante, morreu em um acidente de trânsito na noite de quinta-feira (15/08), no município de Capanema, nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima trafegava pela PA 448 quando colidiu com uma árvore na beira da estrada. O motorista morreu na hora.

De acordo com testemunhas, o acidente de trânsito com morte ocorreu por volta de 19h30. Ainda não há mais informações sobre as circunstâncias que levaram o carro de passeio a colidir com a árvore do tipo mangueira. A estrada onde o caso ocorreu liga a sede de Capanema ao distrito de Tauari. O carro colidiu frontalmente e ficou completamente amassado devido ao forte impacto. O Corpo de Bombeiros esteve no local para auxiliar na remoção da vítima de dentro do carro.

Testemunhas relataram que o condutor tinha residência em Tauari e que, provavelmente, estava retornando para casa após um dia de trabalho. Todas as informações sobre o ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Capanema apuram as circunstâncias do acidente fatal. A vítima foi identificada como Alexandro da Silva Cavalcante. Perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar nas investigações.