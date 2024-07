Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro na BR-422, em Cametá

Um motociclista, ainda não identificado, ficou gravemente ferido depois de colidir contra um carro na noite de segunda-feira (22/7) na BR-422, em frente a uma churrascaria de Cametá, no nordeste do Pará. Ainda não se sabe como o acidente aconteceu. Porém, a Polícia Civil investiga o caso. Nesta terça-feira (23/7), imagens de câmeras de segurança foram coletadas pela PC nas imediações do ocorrido e devem ajudar a elucidar o sinistro.

Por volta das 22h10, uma guarnição do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) realizava rondas na via federal quando se deparou com a aglomeração de pessoas. Os militares se aproximaram e perceberam que se tratava de um acidente de trânsito.

Com isso, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionada e socorreu o motociclista, que se encontrava em estado grave de saúde. Conforme o relato das autoridades, a vítima ainda se encontra internada, mas o estado de saúde dela ainda é desconhecido.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado e mostra a vítima no meio da pista. “Tem que chamar o Samu. Acidente grave”, diz o cinegrafista amador. A imagem também mostra a vítima com as partes do rosto e de uma das pernas ensanguentadas, além de um carro vermelho parado na rodovia. Segundo a PM, o motorista não foi localizado no local do acidente. O caso segue sendo investigado pelas autoridades.