Homem é preso por tentativa de feminicídio após jogar carro contra muro de casa em Cametá

Um homem que não​ teve identidade divulgada foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio, no início da noite de segunda-feira (22), em Cametá, no nordeste paraense. O crime ocorreu na rua Ciprianos Santos, no centro da cidade. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito joga um carro de passeio, de propriedade de sua companheira, contra o muro de uma casa, que ficou parcialmente destruído. Segundo a polícia, o homem confessou o crime.​ Apesar da violência da colisão, não houve feridos.

A filmagem começa com o carro indo direto contra o muro. Após o impacto, quatro pessoas, entre elas o motorista, descem do veículo e começam a observar os danos causados. De dentro da residência atingida, uma pessoa observa da janela e, na sequência, vai até a frente da casa verificar o tamanho do prejuízo.

Enqua​nto isso, pessoas que passavam pelo local se aproximam e acompanham a movimentação dos envolvidos no acidente. A mulher que estava no banco do carona coloca as mãos na cabeça e, depois, faz gestos aparentemente direcionados ao condutor do carro. A gravação também mostra o momento exato em que o motorista causador do acidente faz sinal para um mototaxista. Ele sobe na moto e vai embora.

A gravação se encerra e não mostra o homem retornando ao local. Também por meio das imagens, é possível que as demais pessoas envolvidas no acidente continuam analisando a situação.

O 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) foi acionado para o caso. De acordo com o relato da PM, o condutor do carro fugiu do local da colisão. Mesmo assim, a dona do automóvel e o proprietário da casa foram conduzidos à delegacia de Cametá, para que o caso fosse repassado à Polícia Civil.

Procurada pela reportagem do Grupo Liberal, a Polícia Civil informou que “o condutor do veículo foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio”. “No carro estavam o condutor, a companheira e dois amigos. De acordo com o depoimento do suspeito, ele teria jogado o carro na residência de forma proposital. O caso é investigado pela delegacia de Cametá”.