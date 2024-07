VÍDEO: Turista é mordida por cavalo da guarda real em Londres e desmaia de dor

Uma mulher foi mordida por um cavalo da guarda real britânica enquanto posava para uma foto ao lado do animal. O cavalo estava do lado de fora do Museu da Cavalaria Real em Londres, na Inglaterra. O momento foi registrado por pessoas que estavam no local.

Ao tentar chegar perto do animal, a turista foi mordida no braço e teve que ser atendida por policiais que estavam na área. Ela chegou a desmaiar por conta da dor.

Ao lado do cavalo, havia uma placa que alertava para o risco de chegar muito próximo ao animal. "Atenção: o cavalo pode dar coice ou morder. Não toque nas rédeas. Obrigado", diz a placa, em inglês.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)