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Condenado por estupro, Bruno Mafra cancela show que abriria turnê no Pará

Show em Breves foi suspenso por orientação da assessoria jurídica

O Liberal
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Bruno Mafra (Reprodução/ Redes sociais)

O cantor Bruno Mafra, condenado pelo crime de abuso sexual contra as suas duas filhas, informou, na noite desta sexta-feira (3), por meio das redes sociais, o cancelamento do primeiro show da turnê Bruno e Trio 2.0”, que teria início neste sábado (4), no município de Breves.

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De acordo com a publicação, a decisão foi tomada por orientação jurídica. Em nota, divulgada nos perfis do artista, a equipe comunicou o cancelamento da agenda inicial da turnê.

Comunicamos que por orientação da assessoria jurídica do artista Bruno e Trio a tour ‘Bruno e Trio 2.0’ que estava prevista para iniciar neste sábado (4) com primeiro show agendado na cidade de Breves-PA foi cancelada. Sem data ainda prevista para retorno. Mais informações através do grupo reservado aos fãs no link da bio”, dizia o texto divulgada nas redes sociais dele.

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Este não é o primeiro show de Bruno a ser cancelado após a condenação do artista. Um dia após a decisão judicial, uma apresentação que seria realizada em Belém, no dia 17 de abril, também foi cancelada.

A casa responsável pelo evento confirmou à reportagem que optou por cancelar a apresentação após a divulgação dos fatos. O espaço destacou que “não compactua com a situação”.

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Entenda o caso

A decisão da Justiça do Pará foi mantida pela 1ª Turma de Direito Penal, que rejeitou recursos da defesa. O artista foi condenado a 30 anos, 4 meses e 24 dias de prisão em regime inicial fechado por estupro de vulnerável. O cantor nega os crimes.

De acordo com o processo, os crimes teriam ocorrido entre 2007 e 2011, em Belém, quando as duas vítimas tinham 5 e 9 anos de idade. As denúncias foram feitas em 2019, quando elas já eram adultas.

Segundo o Ministério Público, os abusos aconteceram de forma recorrente, em diferentes locais, como a residência da família e um veículo.

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bruno mafra

Trecho de processo revela como agia Bruno Mafra em caso de estupro de vulnerável

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