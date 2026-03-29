Filha do cantor Bruno Mafra sofre ameaças pelas redes sociais; veja as mensagens!

A filha do cantor Bruno Mafra, Melissa Mafra, publicou por meio das redes sociais, na manhã deste domingo (29), que está recebendo ameaças de morte. A jovem se pronunciou pela primeira vez, na última sexta-feira (27), após a Justiça do Pará manter a condenação do artista por estupro de vulnerável contra duas crianças. A decisão foi confirmada por unanimidade pela 1ª Turma de Direito Penal.

Neste domingo (29), ela publicou nos stories com o enunciado: “Estou sofrendo ameaças de morte”. Na sequência, ela fez outras postagens mostrando as mensagens misóginas, repletas de discursos de ódio. “Algumas das mensagens diziam: “Você deveria ter vergonha de ter colocado o próprio pai preso; os 30 anos que ele vai passar lá, não serão comparados ao que está esperando por você. Sua hora vai chegar, gorda”. Os perfis que enviaram as mensagens aparentam ser "fakes", pois contam com poucos seguidores e "nomes" com números.

Melissa Mafra recebe ameaças pelas redes sociais. (Reprodução)

Ainda pelo Instagram, a jovem fez um comunicado. “Torno público que venho sendo alvo de ameaças de morte, situação que configura conduta criminosa de extrema gravidade. Esclareço que relatei minha história, a qual foi devidamente apurada pelo Poder Judiciário, resultando em condenação reconhecida pela justiça. Informo que todas as medidas legais cabíveis já estão sendo adotadas, com a formal comunicação às autoridades competentes, a fim de resguardar minha integridade e a de meus familiares, bem como assegurar a responsabilização dos envolvidos. Ressalto que quaisquer atos de intimidação, ameaça ou coação serão rigorosamente apuradas e não serão tolerados. Confio na atuação das instituições competentes para a devida apuração dos fatos e aplicação das sanções previstas em lei", escreveu a vítima.

Veja algumas das mensagens ameaçadoras que ela recebeu:

Legenda (Imagem: Reprodução)

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O caso ganhou repercussão após a manutenção da pena de 30 anos, 4 meses e 24 dias de prisão em regime inicial fechado. A manifestação ocorre após sete anos desde o início da denúncia, que veio a público em 2019, quando as vítimas já eram adultas.

No pronunciamento, Melissa afirma que decidiu falar diante da repercussão do caso e destaca que a decisão judicial já reconheceu os fatos. O cantor nega as acusações.

Confira o depoimento completo da vítima.