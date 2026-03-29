Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Filha do cantor Bruno Mafra sofre ameaças pelas redes sociais; veja as mensagens!

“Sua hora vai chegar, gorda”. A jovem, que foi vítima de absusos como mostra a decisão judicial, apresentou algumas das ameaças pelas redes sociais 

Bruna Lima

A filha do cantor Bruno Mafra, Melissa Mafra, publicou por meio das redes sociais, na manhã deste domingo (29), que está recebendo ameaças de morte. A jovem se pronunciou pela primeira vez, na última sexta-feira (27), após a Justiça do Pará manter a condenação do artista por estupro de vulnerável contra duas crianças. A decisão foi confirmada por unanimidade pela 1ª Turma de Direito Penal.

Neste domingo (29), ela publicou nos stories com o enunciado: “Estou sofrendo ameaças de morte”. Na sequência, ela fez outras postagens mostrando as mensagens misóginas, repletas de discursos de ódio. “Algumas das mensagens diziam: “Você deveria ter vergonha de ter colocado o próprio pai preso; os 30 anos que ele vai passar lá, não serão comparados ao que está esperando por você. Sua hora vai chegar, gorda”. Os perfis que enviaram as mensagens aparentam ser "fakes", pois contam com poucos seguidores e "nomes" com números.

image Melissa Mafra recebe ameaças pelas redes sociais. (Reprodução)

Ainda pelo Instagram, a jovem fez um comunicado. “Torno público que venho sendo alvo de ameaças de morte, situação que configura conduta criminosa de extrema gravidade. Esclareço que relatei minha história, a qual foi devidamente apurada pelo Poder Judiciário, resultando em condenação reconhecida pela justiça. Informo que todas as medidas legais cabíveis já estão sendo adotadas, com a formal comunicação às autoridades competentes, a fim de resguardar minha integridade e a de meus familiares, bem como assegurar a responsabilização dos envolvidos. Ressalto que quaisquer atos de intimidação, ameaça ou coação serão rigorosamente apuradas e não serão tolerados. Confio na atuação das instituições competentes para a devida apuração dos fatos e aplicação das sanções previstas em lei", escreveu a vítima. 

Veja algumas das mensagens ameaçadoras que ela recebeu:

image Legenda (Imagem: Reprodução)

VEJA MAIS

image 'Hoje eu vivo um luto', diz vítima do cantor Bruno Mafra
Os crimes ocorreram entre 2007 e 2011, quando as vítimas tinham 5 e 9 anos de idade, e veio a público em 2019 quando o caso foi denunciado

image Trecho de processo revela como agia Bruno Mafra em caso de estupro de vulnerável
Documento detalha relatos de abusos desde a infância e dinâmica descrita pelas vítimas

image Condenado por estupro de vulnerável, Bruno Mafra segue solto; entenda por que ainda não foi preso
Defesa ainda pode recorrer, e prisão depende do trânsito em julgado ou de eventual medida preventiva, segundo advogado criminalista

O caso ganhou repercussão após a manutenção da pena de 30 anos, 4 meses e 24 dias de prisão em regime inicial fechado. A manifestação ocorre após sete anos desde o início da denúncia, que veio a público em 2019, quando as vítimas já eram adultas.

No pronunciamento, Melissa afirma que decidiu falar diante da repercussão do caso e destaca que a decisão judicial já reconheceu os fatos. O cantor nega as acusações.

Confira o depoimento completo da vítima.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Expectativa

Páscoa impulsiona pequenos empreendedores e prevê crescimento de até 5% no varejo em Belém

Produção de chocolates artesanais cresce, enquanto setor projeta aumento nas vendas e enfrenta alta nos custos

29.03.26 8h30

SAÚDE

Fórum Amazônico discute avanço da obesidade e impacto na saúde hepática da região Norte

O evento contou com a participação do professor norte-americano Arun Sanyal e da pesquisadora Claudia Oliveira para debater diagnóstico e prevenção da MASLD

28.03.26 11h54

CELEBRAÇÃO

Homilia do Domingo de Ramos ressalta a realeza humilde de Jesus durante a abertura da Semana Santa

O padre Cláudio Pighin reflete sobre a entrada de Jesus em Jerusalém e destaca a doação de Cristo como a expressão máxima do amor de Deus pelos seus filhos

28.03.26 11h18

BELÉM

VÍDEO: 'Gangue' de macaquinhos invade rua do conjunto Marex, em Belém, atrás de comida

O registro foi feito nesta semana e rapidamente ganhou atenção pela quantidade de animais reunidos

24.03.26 12h57

MAIS LIDAS EM BELÉM

CRÍTICA SOCIAL

Malhação de Judas na Cremação, em Belém, terá feminicídio como tema central em 2026

Sete associações se unem para levar mensagem de combate à violência contra a mulher durante a Semana Santa

29.03.26 9h00

CUIDADOS

O que fazer ao encontrar um animal silvestre? Veja orientações após casos com botos em Belém

Resgates recentes reforçam importância de acionar órgãos ambientais e evitar contato direto

29.03.26 10h00

CELEBRAÇÃO

Domingo de Ramos abre a Semana Santa com tradição e reflexão entre católicos em Belém

Na capital, igrejas realizam missas e atos litúrgicos que marcam período central da fé cristã

29.03.26 8h30

BELÉM

Filha do cantor Bruno Mafra sofre ameaças pelas redes sociais; veja as mensagens!

“Sua hora vai chegar, gorda”. A jovem, que foi vítima de absusos como mostra a decisão judicial, apresentou algumas das ameaças pelas redes sociais 

29.03.26 15h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda