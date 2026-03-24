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VÍDEO: 'Gangue' de macaquinhos invade rua do conjunto Marex, em Belém, atrás de comida

O registro foi feito nesta semana e rapidamente ganhou atenção pela quantidade de animais reunidos

Gabrielle Borges
fonte

O Macaco-de-cheiro-comum, um primata de pequeno porte bastante conhecido na região amazônica (Reprodução: Instagram/ Mony @mechamademony)

Moradores e pessoas que passavam pela saída por trás do conjunto Marex, nas proximidades da avenida Júlio César, em  Belém, foram surpreendidos com a presença inusitada de um grupo de macacos que circulava pela área em busca de alimento.

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O registro foi feito nesta semana e rapidamente ganhou atenção pela quantidade de animais reunidos. A atriz Mony, responsável pelo registro, contou que a presença dos animais não é novidade no local, mas que a quantidade vista desta vez chamou atenção.

Não é a primeira vez que vejo, sempre via 3 ou 4 juntos, o pessoal alimentava com banana, principalmente, e eles vinham pegar. Mas ontem me surpreendi com a quantidade, era quase uma gangue”, disse.

Espécie é comum em Belém

Os visitantes são da espécie Macaco-de-cheiro-comum, um primata de pequeno porte bastante conhecido na região amazônica e comumente avistado em áreas urbanas de Belém e municípios próximos.

De hábitos diurnos e muito ágeis, esses animais vivem em grupos e costumam se deslocar em busca de alimentos, o que explica a presença deles em áreas habitadas.

Especialistas alertam que, apesar de serem animais carismáticos e frequentemente associados à curiosidade e simpatia, é importante evitar alimentá-los. A prática pode alterar o comportamento natural da espécie, fazendo com que os animais passem a depender da ação humana para se alimentar, além de aumentar os riscos de acidentes ou transmissão de doenças.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

 

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