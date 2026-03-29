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Polícia

Bruno Mafra usa redes para promover música em meio a condenação por estupro

Atitude acontece após condenação por estupro contra as próprias filhas

O Liberal
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A imagem mostra Bruno Mafra, cantor paraense. (Foto: Redes Sociais)

O cantor paraense Bruno Mafra, condenado por estupro de vulnerável contra as próprias filhas, chama a atenção nas redes também pelo comportamento. A Justiça do Pará manteve a condenação em 30 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão em regime fechado, que ainda não estão sendo cumpridos, já que o caso ainda cabe recurso.

Apesar do cenário, o cantor já veio a público, através dos seus perfis para defender a própria inocência e, mais recentemente, divulgando uma de suas músicas em um storie compartilhado neste domingo (29).

image Imagem: Reprodução/ Instagram

A postagem mostrava uma foto posada do artista com uma paisagem ao fundo e compartilhava uma de suas músicas, intitulada "Estrela". Poucas horas depois, o compartilhamento foi descontinuado na rede do cantor.

image (Reprodução/Instagram)

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Também neste domingo, a filha do cantor Melissa Mafra voltou a aparecer nas redes sociais, dessa vez, denunciando ataques e ameaças de morte que passou a receber após a repercussão do caso.

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