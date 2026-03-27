Após condenação de Bruno Mafra por abuso sexual, fãs resgatam músicas polêmicas do cantor; relembre
Trechos de canções da banda Bruno e Trio, todas de autoria do próprio Bruno Mafra, voltaram a repercutir após a condenação por abuso sexual; confira todas as letras
A condenação do cantor paraense Bruno Mafra por abuso sexual contra as próprias filhas provocou repercussão nas redes sociais e levou fãs a revisitarem músicas da banda Bruno e Trio.
Trechos de algumas canções passaram a ser compartilhados e discutidos por internautas, que apontaram polêmicas e até mesmo "conteúdos sugestivos", interpretados como relacionados aos atos pelos quais foi condenado. Confira abaixo as letras das músicas que voltaram à tona.
Entenda o caso
A decisão da Justiça do Pará foi mantida pela 1ª Turma de Direito Penal, que rejeitou recursos da defesa. O artista foi condenado a 30 anos, 4 meses e 24 dias de prisão em regime inicial fechado por estupro de vulnerável. O cantor nega os crimes.
De acordo com o processo, os crimes teriam ocorrido entre 2007 e 2011, em Belém, quando as vítimas tinham menos de 14 anos. As denúncias foram feitas em 2019, quando elas já eram adultas. Segundo o Ministério Público, os abusos aconteceram de forma recorrente, em diferentes locais, como a residência da família e um veículo.
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O caso também gerou debate entre usuários da internet sobre a possibilidade de obras musicais refletirem comportamentos pessoais do autor, com "mensagens subliminares".
Não há, porém, confirmação oficial de que as letras estejam relacionadas aos crimes apontados no processo. As interpretações partem exclusivamente de internautas.
Confira 6 letras do Bruno e Trio que voltaram à tona
1. Parece Criança
Composição: Bruno Mafra
2. Paixão
Composição: Bruno Mafra
3. Criança Perdida
Composição: Bruno Mafra
4. Raio de Sol
Composição: Bruno Mafra
5. Eu e Ela
Composição: Bruno Mafra
6. Podem Me Prender
Composição: Bruno Mafra
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