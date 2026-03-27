O artista Rui Marcelo transforma materiais descartados em obras de arte na exposição “Nas Profundezas da Matéria”, que será aberta neste sábado (28), às 17h, na Galeria Arrapotá das Artes, localizada no Residencial Bosque Felizcidade, na Rua dos Curiós, 95, no bairro do Mangueirão, em Belém. O evento será aberto ao público.

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Durante a abertura, estão previstas atividades como conversa com o público, bazar de obras, performance, sorteio, música e poesia.

Rui Marcelo transforma descarte em arte na exposição ‘Nas Profundezas da Matéria’, em Belém Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação

A mostra integra o projeto Arrapotá das Artes, desenvolvido pelo artista paraense e Marcus França, e reúne produções que utilizam matéria considerada descartável como base para criação artística.

Ele explica que o seu trabalho começou a partir de materiais abandonados nas ruas e beiras de rios, florestas e praças. “São materiais que não vejo como lixo, mas como infinitas possibilidades de consumo consciente, do que entra e sai da casa. Quero abrir leques de possibilidades, de cuidados, de pensar no agora com afeto e no futuro com redução de gases nocivos à atmosfera, na possibilidade da harmonização entre o bem viver e o consumo”, acrescenta Rui Marcelo.

A exposição tem curadoria experimental de Lorenna Saavedra e propõe uma aproximação entre elementos naturais e resíduos urbanos, dentro de uma abordagem relacionada à arte expandida.

Programação

Como parte da atividades oferecidas ao público, serão realizadas oficinas nos dias 8, 9 e 10 de abril, intituladas “Re-pete”, com uso de sacolas plásticas, e “Cola, papel e todas as possibilidades”, voltada ao uso de diferentes materiais no fazer artístico.

No dia 22 de abril, ocorre o Ateliê da Criação Livre, com foco em reparos e reutilização de objetos.

Também estão programadas rodas de conversa com o tema “A Estética do Lixo – A Cultura mobilizando consciências”, nos dias 16 e 17 de abril.

O encerramento das atividades será no dia 24 de abril, com a apresentação das produções desenvolvidas ao longo das oficinas e do ateliê, incluindo artes visuais, música, poesia e performance.