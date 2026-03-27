Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Rui Marcelo transforma descarte em arte na exposição ‘Nas Profundezas da Matéria’, em Belém

Abertura ocorre neste sábado (28), com programação que inclui performance, música, poesia e bazar de obras

Amanda Martins
fonte

Artista visual Rui Marcelo (Divulgação)

O artista Rui Marcelo transforma materiais descartados em obras de arte na exposição Nas Profundezas da Matéria”, que será aberta neste sábado (28), às 17h, na Galeria Arrapotá das Artes, localizada no Residencial Bosque Felizcidade, na Rua dos Curiós, 95, no bairro do Mangueirão, em Belém. O evento será aberto ao público. 

VEJA MAIS

image Roberta Carvalho apresenta pesquisa que une arte, tecnologia e cidade em Belém
Natural de Belém, Roberta Carvalho é artista visual, multimídia e diretora artística, com trajetória marcada pela articulação entre tecnologia e questões socioambientais

image Belém conhece de perto as formas da arte de Véio na Caixa Cultural
Duzentas obras do artista visual Cícero Alves dos Santos, natural de Sergipe, abordam a vida no sertão nordestino e alertam para a necessidade de preservação do meio ambiente

image Exposição 'Mãos Cintilantes, Brincadeiras Etéreas' abre na Fundação Cultural do Pará, em Belém
Mostra individual de Evelyn Cruvinel na Galeria Benedito Nunes promete arte, brincadeiras e inclusão para as férias

Durante a abertura, estão previstas atividades como conversa com o público, bazar de obras, performance, sorteio, música e poesia.

Rui Marcelo transforma descarte em arte na exposição ‘Nas Profundezas da Matéria’, em Belém

A mostra integra o projeto Arrapotá das Artes, desenvolvido pelo artista paraense e Marcus França, e reúne produções que utilizam matéria considerada descartável como base para criação artística.

Ele explica que o seu trabalho começou a partir de materiais abandonados nas ruas e beiras de rios, florestas e praças.  “São materiais que não vejo como lixo, mas como infinitas possibilidades de consumo consciente, do que entra e sai da casa. Quero abrir leques de possibilidades, de cuidados, de pensar no agora com afeto e no futuro com redução de gases nocivos à atmosfera, na possibilidade da harmonização entre o bem viver e o consumo”, acrescenta Rui Marcelo.

A exposição tem curadoria experimental de Lorenna Saavedra e propõe uma aproximação entre elementos naturais e resíduos urbanos, dentro de uma abordagem relacionada à arte expandida.

Programação 

Como parte da atividades oferecidas ao público, serão realizadas oficinas nos dias 8, 9 e 10 de abril, intituladas “Re-pete”, com uso de sacolas plásticas, e “Cola, papel e todas as possibilidades”, voltada ao uso de diferentes materiais no fazer artístico. 

No dia 22 de abril, ocorre o Ateliê da Criação Livre, com foco em reparos e reutilização de objetos.

Também estão programadas rodas de conversa com o tema “A Estética do Lixo – A Cultura mobilizando consciências”, nos dias 16 e 17 de abril

O encerramento das atividades será no dia 24 de abril, com a apresentação das produções desenvolvidas ao longo das oficinas e do ateliê, incluindo artes visuais, música, poesia e performance.

 

 

 

 

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

exposição de arte

reaproveitamento de materiais

artista visual rui marcelo
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Xuxa celebra 63 anos e recebe homenagem do marido nas redes sociais: 'Minha sina'

A declaração reúne versos sobre a relação do casal em post compartilhado nesta sexta-feira (27)

27.03.26 13h39

TRANSFORMAÇÃO

Rui Marcelo transforma descarte em arte na exposição ‘Nas Profundezas da Matéria’, em Belém

Abertura ocorre neste sábado (28), com programação que inclui performance, música, poesia e bazar de obras

27.03.26 13h19

ESPETÁCULO

Show ‘Sonoro Norte’ volta ao Waldemar Henrique com proposta de valorizar a produção autoral

Apresentação será neste domingo (29), às 19h, com ingressos disponíveis no Sympla

27.03.26 8h00

FAMOSOS

VÍDEO: Em Belém, Giovanna Antonelli mata desejo por tacacá e compartilha momento na web: 'O melhor'

A atriz esteve de passagem na capital paraense na última quarta-feira (25)

26.03.26 15h22

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB

VÍDEO: Ana Paula vence prova do líder e moradores de prédio comemoram em clima de 'Copa do Mundo'

Vídeos que circulam nas redes sociais registram pessoas comemorando com gritos e aplausos a conquista de Ana Paula Renault.

27.03.26 9h00

CULTURA

Festa da Chiquita chega a 50 anos e ganha roda de conversa neste domingo (29)

Será a partir das 16h na Estação Cultural de Icoaraci, com palestras e shows

27.03.26 8h00

AMIZADE DO ROCK?

Guns N' Roses em Belém: como começou a amizade entre Axl Rose e Alcione?

Encontro entre os artistas e trocas nas redes sociais alimentam curiosidade dos fãs antes de show na capital

27.03.26 0h09

PEGOU MAL

Retiro dos Artistas se pronuncia após 'Beiçola' reclamar da convivência e 'falta de prazer'

No posicionamento, a entidade afirmou que as declarações do ator não refletem a experiência da maioria dos moradores

26.03.26 10h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda