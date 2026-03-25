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Roberta Carvalho apresenta pesquisa que une arte, tecnologia e cidade em Belém

Natural de Belém, Roberta Carvalho é artista visual, multimídia e diretora artística, com trajetória marcada pela articulação entre tecnologia e questões socioambientais

O Liberal
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Em sua apresentação, Roberta deve abordar como projeções, instalações e intervenções podem transformar o espaço urbano (Divulgação/ Café Fotográfico)

A artista visual Roberta Carvalho apresenta sua pesquisa na interseção entre arte, tecnologia e espaço urbano nesta quinta-feira (26), no Centro de Cultura e Turismo Serviço Social do Comércio (Sesc) Ver-o-Peso, em Belém. A atividade integra a programação do projeto Fotoativa 40 anos, com patrocínio do programa Petrobras Cultural, por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura.

A partir de projetos realizados na Amazônia e em outros contextos, a artista propõe uma reflexão sobre novos imaginários urbanos e sobre o encontro entre poética, tecnologia e cidade.

Em sua apresentação, Roberta deve abordar como projeções, instalações e intervenções podem transformar o espaço urbano em plataforma de criação e diálogo com o público.

A trajetória e reconhecimento de Roberta Carvalho

Natural de Belém, Roberta Carvalho é artista visual, multimídia e diretora artística, com trajetória marcada pela articulação entre tecnologia, questões socioambientais e engajamento político-cultural em favor da Amazônia.

Suas criações partem de narrativas que dialogam com saberes ancestrais, reivindicações ambientais e a construção de futuros possíveis, ancorados em outras cosmologias. Nesse processo, a artista investe nas tecnologias como ferramenta de reconexão e ampliação de visibilidade.

Reconhecida nacional e internacionalmente, Roberta Carvalho foi vencedora do Prêmio Funarte Mulheres nas Artes Visuais e indicada ao Prêmio PIPA 2023. Ela acumula participações em exposições e projetos no Brasil e no exterior.

É fundadora da 11:11 Arte e idealizadora do Festival Amazônia Mapping, iniciativa pioneira no país ao articular arte e tecnologia com protagonismo amazônida. Em 2022, atuou como diretora artística e curadora da NAVE, no Rock in Rio, reunindo mais de 50 artistas no festival.

A visão da Fotoativa sobre a artista

Para a presidente da Fotoativa, a fotógrafa Irene Almeida, a participação de Roberta Carvalho reforça a importância de ampliar os horizontes da imagem contemporânea e incentivar a presença de mulheres no campo artístico.

“É muito instigante conhecer esse trabalho, a linguagem que ela desenvolve, atravessando tecnologia e arte em suportes como vídeo, intervenção urbana, projeções e instalações interativas na Amazônia”, afirma Irene Almeida.

Sobre o Café Fotográfico

Realizado desde 2008 pela Associação Fotoativa, o Café Fotográfico é um espaço de compartilhamento de pesquisas, projetos e processos artísticos no campo da imagem e da fotografia.

A iniciativa é voltada ao público em geral, além de estudantes e pesquisadores das artes, promovendo o intercâmbio de experiências e reflexões sobre a produção contemporânea. O evento tem entrada gratuita e é aberto a todos os públicos.

Apoio e patrocínio cultural

A Petrobras, patrocinadora da iniciativa, atua de forma integrada na indústria de óleo, gás natural e energia. A empresa mantém, há mais de quatro décadas, investimentos contínuos em projetos culturais em todo o país, contribuindo para o fortalecimento da cultura brasileira.

Serviço

  • Evento: Café Fotográfico – A Simbiose entre Arte, Tecnologia e Cidade
  • Com: Roberta Carvalho
  • Data: 26 de março de 2026
  • Hora: 18h30
  • Local: Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso (Boulevard Castilhos França, 522/523, Campina, Belém – PA)
  • Entrada: Gratuita
  • Apoio: Sesc Pará
  • Patrocínio: Petrobras
  • Realização: Lei Rouanet / Ministério da Cultura
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