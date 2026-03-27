Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Quem é Bruno Mafra? Cantor paraense condenado pelo estupro das filhas menores

De ídolo do tecnobrega à condenação judicial conheça a trajetória e a sentença do líder do Bruno e Trio

O Liberal
fonte

Bruno Mafra é condenado por abuso sexual (Divulgação)

A Justiça do Pará condenou o cantor Bruno Mafra, líder da banda Bruno e Trio, por crime de abuso sexual contra as suas duas filhas, ocorrido quando ambas tinham menos de 14 anos. Natural de Belém, Pará, Bruno Mafra cresceu em uma família de advogados e manifestou cedo sua inclinação para a música.

O artista é irmão do influenciador digital David Mafra, conhecido por produzir conteúdos constantes nas redes sociais com foco em críticas sociais e posicionamentos contundentes contra a criminalidade. Até o momento, Davi não se pronunciou sobre o irmão.

image Bruno Mafra e David Mafra são irmãos (Reprodução)

Formação em Psicologia e carreira na música

Apesar dos desafios que o levaram ao mercado de trabalho aos 14 anos, Bruno Mafra preservou o desejo de consolidar uma carreira artística. Por influência materna, ingressou no curso de Psicologia aos 18 anos e graduou-se em 2005, marco que precedeu seu retorno definitivo ao universo musical. Usando um computador e um violão, ele estruturou a banda Bruno & Trio e gravou seus primeiros trabalhos.

VEJA MAIS

image Caso Bruno Mafra: amiga das vítimas repercute condenação de cantor paraense por estupro das filhas
Nesta sexta-feira (27/3), Gabrielly Reis em sua conta no Instagram que aguentava ver o réu “vivendo bem” e continuando a fazer shows, como se nada tivesse acontecido

image Justiça rejeita recursos e mantém condenação de cantor da 'Bruno e Trio' por estupro das filhas
Bruno Mafra teria cometido os crimes entre 2007 e 2011, em Belém, quando as vítimas tinham menos de 14 anos

image Desembargadora diz que cantor paraense tinha 'modus operandi' nos estupros contra as filhas
A fala da magistrada ocorreu na quinta-feira (26/3), durante sessão da 1ª Turma de Direito Penal, que analisou e negou recursos requiridos pela defesa do réu

A projeção nacional veio em 2007 com o hit "24 Horas", uma das faixas mais executadas no país na época, o que rendeu apresentações em programas de grande audiência, como o TV Xuxa. O êxito permitiu a expansão de sua agenda para o exterior, com shows em Portugal, Suriname, Guiana Francesa e Venezuela, além de marcos de público, como a apresentação para 15 mil pessoas em Macapá.

Compositor de suas próprias obras e com trânsito por diversas vertentes da música latina, o artista havia lançado recentemente uma parceria com a cantora Manu Bahtidão.

Condenação por estupro

Agora, a Justiça do Pará condenou Bruno Mafra por crime de abuso sexual contra as duas filhas. Denúncias apresentadas em 2019 revelaram abusos cometidos contra vítimas menores de 14 anos em Belém, entre os anos de 2007 e 2011.

Segundo a acusação do Ministério Público, os crimes eram frequentes e aconteciam em ambientes variados, inclusive na residência familiar e em automóveis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÊMICA

Artistas paraenses deixam de seguir Bruno Mafra após condenação por estupro das filhas

Entre as cantoras que não gostaram da atitude de Bruno Mafra, estão Manu Bahtidão, Rebeca Lindsay e Viviane Batidão

27.03.26 18h21

POLÍCIA

Caso Bruno Mafra: cantor afirma ser inocente das acusações de estupro contra as filhas

Na quinta (26/3), a Justiça do Pará manteve a condenação de 30 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão em regime inicial fechado do réu e rejeitou os recursos da defesa do réu

27.03.26 17h54

condenado por estupro

Quem é Bruno Mafra? Cantor paraense condenado pelo estupro das filhas menores

De ídolo do tecnobrega à condenação judicial conheça a trajetória e a sentença do líder do Bruno e Trio

27.03.26 17h15

POLÍCIA

Desembargadora diz que cantor paraense tinha 'modus operandi' nos estupros contra as filhas

A fala da magistrada ocorreu na quinta-feira (26/3), durante sessão da 1ª Turma de Direito Penal, que analisou e negou recursos requiridos pela defesa do réu

27.03.26 16h59

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Justiça rejeita recursos e mantém condenação de cantor da 'Bruno e Trio' por estupro das filhas

Bruno Mafra teria cometido os crimes entre 2007 e 2011, em Belém, quando as vítimas tinham menos de 14 anos

27.03.26 13h20

POLÍCIA

Caso Bruno Mafra: amiga das vítimas repercute condenação de cantor paraense por estupro das filhas

Nesta sexta-feira (27/3), Gabrielly Reis em sua conta no Instagram que aguentava ver o réu “vivendo bem” e continuando a fazer shows, como se nada tivesse acontecido

27.03.26 15h13

POLÍCI

Enfermeira morre após cair de motocicleta e ser atropelada por caminhão em Belém

A vítima estava no veículo que era conduzido pelo marido. Ela tinha saído do trabalho quando sofreu o acidente

26.03.26 14h14

RESGATE

Adolescente em situação semelhante à escravidão é resgatada pela polícia em Paragominas

A ação policial ocorreu na quinta-feira (26)

27.03.26 9h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda