Quem é Bruno Mafra? Cantor paraense condenado pelo estupro das filhas menores

A Justiça do Pará condenou o cantor Bruno Mafra, líder da banda Bruno e Trio, por crime de abuso sexual contra as suas duas filhas, ocorrido quando ambas tinham menos de 14 anos. Natural de Belém, Pará, Bruno Mafra cresceu em uma família de advogados e manifestou cedo sua inclinação para a música.

O artista é irmão do influenciador digital David Mafra, conhecido por produzir conteúdos constantes nas redes sociais com foco em críticas sociais e posicionamentos contundentes contra a criminalidade. Até o momento, Davi não se pronunciou sobre o irmão.

Bruno Mafra e David Mafra são irmãos (Reprodução)

Formação em Psicologia e carreira na música

Apesar dos desafios que o levaram ao mercado de trabalho aos 14 anos, Bruno Mafra preservou o desejo de consolidar uma carreira artística. Por influência materna, ingressou no curso de Psicologia aos 18 anos e graduou-se em 2005, marco que precedeu seu retorno definitivo ao universo musical. Usando um computador e um violão, ele estruturou a banda Bruno & Trio e gravou seus primeiros trabalhos.

VEJA MAIS

A projeção nacional veio em 2007 com o hit "24 Horas", uma das faixas mais executadas no país na época, o que rendeu apresentações em programas de grande audiência, como o TV Xuxa. O êxito permitiu a expansão de sua agenda para o exterior, com shows em Portugal, Suriname, Guiana Francesa e Venezuela, além de marcos de público, como a apresentação para 15 mil pessoas em Macapá.

Compositor de suas próprias obras e com trânsito por diversas vertentes da música latina, o artista havia lançado recentemente uma parceria com a cantora Manu Bahtidão.

Condenação por estupro

Agora, a Justiça do Pará condenou Bruno Mafra por crime de abuso sexual contra as duas filhas. Denúncias apresentadas em 2019 revelaram abusos cometidos contra vítimas menores de 14 anos em Belém, entre os anos de 2007 e 2011.

Segundo a acusação do Ministério Público, os crimes eram frequentes e aconteciam em ambientes variados, inclusive na residência familiar e em automóveis.