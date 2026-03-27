Xuxa celebra 63 anos e recebe homenagem do marido nas redes sociais: 'Minha sina'

A apresentadora Xuxa completa 63 anos nesta sexta-feira (27) e recebeu uma declaração do companheiro, Junno Andrade, nas redes sociais. O artista publicou um texto em forma de poesia em seu perfil no Instagram para homenagear a aniversariante. Veja:

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No post, o 'namorido' da ex-apresentadora destacou características dela em versos. “Você é a mina. Na poesia só você que rima. Me fascina, me fascina. Minha menina. If I’m down [se eu estiver mal, em tradução livre] você me põe pra cima. Minha vacina… É coisa fina. Se é da graça, também é divina. É minha sina…”, começou ele.

Ainda na postagem, o cantor pontuou: “Abre a cortina. Impossível ser mais feminina. Mulher felina… Minha rotina é ver seus olhos, faróis de neblina, azul piscina. Me ilumina. É como fosforo na gasolina. É obra-prima…”.

Finalizando a homenagem, ele afirmou ama-lá e desejou coisas positivas à amada. "Te amo muito, receba meu amor e muitas lambidas quentes e molhadas da nossa pequena Doralice! Te amamos!”, disse.