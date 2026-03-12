Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Explosivo', diz roteirista sobre encontro de Xuxa e Marlene Mattos em documentário

A intensa relação pessoal e profissional entre as duas é um dos temas do documentário que revisita os bastidores da carreira grandiosa e do sucesso apoteótico da "Rainha dos Baixinhos"

Estadão Conteúdo
fonte

Marlene Mattos e Xuxa (Reprodução Globoplay)

A roteirista Camila Appel falou sobre o encontro entre Xuxa e Marlene Mattos promovido em Xuxa, O Documentário (2023). Na ocasião, a apresentadora não via sua ex-empresária há quase duas décadas. A intensa relação pessoal e profissional entre as duas é um dos temas do documentário que revisita os bastidores da carreira grandiosa e do sucesso apoteótico da "Rainha dos Baixinhos".

"Aquilo foi explosivo", disse Camila em entrevista ao Provoca, com Marcelo Tas, da TV Cultura. "A Cássia Dian, diretora da série, já tinha trabalhado com a Marlene e fez toda a conversa para trazê-la. A Xuxa aceitou, elas não se falavam há 19 anos. Ficaram 19 anos juntas e 19 anos sem se falar e sem se ver", recordou.

Segundo Camila, que recentemente dirigiu O Testamento: O Segredo de Anita Harley, ela preparou o encontro para que Xuxa e Marlene vissem juntas alguns momentos significativos da parceria profissional. Entre eles, o momento em que Marlene levou o pai de Xuxa de surpresa durante a gravação de um programa especial, quando os dois estavam brigados e há cinco anos sem se falar.

Outros momentos incluíam Marlene com Sasha, sua afilhada, e uma ocasião em que Xuxa presenteou a empresária com prêmios que havia ganhado.

"A Xuxa ficou muito brava", recorda, sobre o encontro surpresa com o pai. "Eu queria entender o que aquilo significava na relação delas, se ela tinha sentido isso como uma traição da pessoa que estava ali para protegê-la e, ao mesmo tempo, fazer ter audiência e bombar", explica a roteirista.

A série documental sobre Xuxa tem cinco episódios, com direção artística de Pedro Bial e episódica de Cássia Dian e Monica Almeida. No material, a apresentadora reflete sobre momentos impactantes de sua carreira e fala sobre polêmicas, a vida pública e pressões da fama.

"A Xuxa se sentiu, hoje, olhando para trás, muito invadida pela Marlene, no âmbito pessoal e profissional. Ela acha que a Marlene tomou decisões na vida dela que não deveria", reflete Appel.

Marlene Mattos foi diretora, produtora e empresária de Xuxa. O primeiro contato entre as duas aconteceu na extinta TV Manchete, mas rendeu os maiores frutos na Globo.

Com fama de rígida e controladora, a empresária teve forte influência na carreira de Xuxa - que descreve ter vivido com ela uma relação abusiva. A diretora saiu da Globo em 2004, e só reencontrou Xuxa em 2023.

O documentário está disponível para streaming no Globoplay.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

streaming

Xuxa

Marlene Mattos

documentário

roteirista
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POSICIONAMENTO

Após polêmica com Erika Hilton, SBT diz que falas de Ratinho 'não refletem posição da emissora'

Emissora publicou nesta quinta-feira (12) uma nota repudiando as falas transfóbicas do apresentador

12.03.26 14h39

ALÔ, PAPAI! ALÔ, MAMÃE!

Filho de Dira Paes passa em dois vestibulares e atriz celebra com 'trote' paraense

Nas redes sociais, atriz mostrou a brincadeira com ovos e trigo para celebrar a conquista do filho

12.03.26 13h39

HISTÓRICO

Dira Paes estará mais uma vez na transmissão ao vivo do Oscar na TV Globo

Maria Beltrão e Waldemar Dalenogare também comandam a exibição da 98ª edição do evento para todo o Brasil

12.03.26 11h51

INFORMAÇÃO

Comitê de Cultura do Pará realiza seminário formativo ‘Te Liga!’ em Belém

O evento reúne gestores de 22 municípios e lideranças da sociedade civil para fortalecer o Sistema Nacional de Cultura e a gestão de recursos federais

12.03.26 10h32

MAIS LIDAS EM CULTURA

RACISMO

VÍDEO: participante é expulsa do Big Brother após comentários racistas

Declarações contra outra confinada geraram repercussão nas redes sociais e levaram à decisão da produção do reality argentino

12.03.26 9h43

VIXI!

Modelo curtida por Neymar posta cliques sensuais de chuteira e manda ‘indireta’ ao jogador

O post rapidamente reuniu comentários que faziam referência ao jogador brasileiro

11.03.26 9h48

REVELAÇÃO

Chaiany surpreendeu ao dizer que se apaixonou por duas pessoas dentro do BBB 26

A sister confessa ter interesse em outros participantes da casa e acredita que não ser recíproco

12.03.26 9h51

POLÊMICA

VÍDEO: Ratinho faz comentário transfóbico contra deputada Erika Hilton

Apresentador criticou eleição da parlamentar para presidência da Comissão da Mulher da Câmara e afirmou que “mulher para ser mulher precisa ter útero”

12.03.26 8h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda