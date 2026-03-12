'Explosivo', diz roteirista sobre encontro de Xuxa e Marlene Mattos em documentário

A roteirista Camila Appel falou sobre o encontro entre Xuxa e Marlene Mattos promovido em Xuxa, O Documentário (2023). Na ocasião, a apresentadora não via sua ex-empresária há quase duas décadas. A intensa relação pessoal e profissional entre as duas é um dos temas do documentário que revisita os bastidores da carreira grandiosa e do sucesso apoteótico da "Rainha dos Baixinhos".

"Aquilo foi explosivo", disse Camila em entrevista ao Provoca, com Marcelo Tas, da TV Cultura. "A Cássia Dian, diretora da série, já tinha trabalhado com a Marlene e fez toda a conversa para trazê-la. A Xuxa aceitou, elas não se falavam há 19 anos. Ficaram 19 anos juntas e 19 anos sem se falar e sem se ver", recordou.

Segundo Camila, que recentemente dirigiu O Testamento: O Segredo de Anita Harley, ela preparou o encontro para que Xuxa e Marlene vissem juntas alguns momentos significativos da parceria profissional. Entre eles, o momento em que Marlene levou o pai de Xuxa de surpresa durante a gravação de um programa especial, quando os dois estavam brigados e há cinco anos sem se falar.

Outros momentos incluíam Marlene com Sasha, sua afilhada, e uma ocasião em que Xuxa presenteou a empresária com prêmios que havia ganhado.

"A Xuxa ficou muito brava", recorda, sobre o encontro surpresa com o pai. "Eu queria entender o que aquilo significava na relação delas, se ela tinha sentido isso como uma traição da pessoa que estava ali para protegê-la e, ao mesmo tempo, fazer ter audiência e bombar", explica a roteirista.

A série documental sobre Xuxa tem cinco episódios, com direção artística de Pedro Bial e episódica de Cássia Dian e Monica Almeida. No material, a apresentadora reflete sobre momentos impactantes de sua carreira e fala sobre polêmicas, a vida pública e pressões da fama.

"A Xuxa se sentiu, hoje, olhando para trás, muito invadida pela Marlene, no âmbito pessoal e profissional. Ela acha que a Marlene tomou decisões na vida dela que não deveria", reflete Appel.

Marlene Mattos foi diretora, produtora e empresária de Xuxa. O primeiro contato entre as duas aconteceu na extinta TV Manchete, mas rendeu os maiores frutos na Globo.

Com fama de rígida e controladora, a empresária teve forte influência na carreira de Xuxa - que descreve ter vivido com ela uma relação abusiva. A diretora saiu da Globo em 2004, e só reencontrou Xuxa em 2023.

O documentário está disponível para streaming no Globoplay.