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Polícia

Filho de Bruno Mafra se manifesta e afirma que verdade sobre o pai será esclarecida após condenação

Anthony Mafra afirmou, em post nas redes sociais, que esteve afastado do pai, contesta versões do caso e diz não reconhecer nas acusações a imagem do cantor

O Liberal
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Anthony saiu em defesa do pai publicamente nas redes sociais (Foto: Reprodução | Redes sociais)

O filho do cantor Bruno Mafra, Anthony Mafra, se pronunciou nas redes sociais, na sexta-feira (28), após a repercussão da condenação do pai por estupro de vulnerável contra as próprias filhas e declarou apoio público ao artista. Na publicação, Anthony afirmou que passou anos afastado do pai, questionou as versões que ouviu ao longo da vida e disse não reconhecer no cantor a imagem atribuída nas acusações, acrescentando confiar que a verdade será esclarecida.

Diante das acusações e da condenação que vieram a público, Anthony comentou que se sentiu na responsabilidade de se manifestar com clareza, consciência e respeito, ressaltando a gravidade do tema e a necessidade de tratá-lo com seriedade.E relatou, ainda, que, durante grande parte da vida, foi afastado do pai, sem a possibilidade de construir uma relação livre ou formar a própria percepção.

“Cresci influenciado por versões que hoje, com maturidade, reconheço que não refletem a realidade. Com o tempo, busquei compreender os fatos por mim mesmo e identifiquei inconsistências e distorções que não se sustentam quando analisadas com profundidade. Também me chamam atenção a forma, o momento e as circunstâncias em que tudo isso veio a público, o que, na minha visão, aponta mais para conflitos pessoais do que para um compromisso genuíno com a justiça, sem considerar os impactos gerados à minha vida e às pessoas ao meu redor”, disse o filho do artista.

Segundo ele, em alguns momentos, disse ter sido “pressionado a sustentar versões nas quais já não acreditava, e optei por não fazê-lo”. “Essa decisão trouxe consequências significativas, como o afastamento de pessoas e o rompimento de vínculos familiares, inclusive com irmãs com quem hoje não tenho convivência”, frisou.

“É com base na minha vivência direta que afirmo: a imagem atribuída ao meu pai não corresponde à pessoa que conheço. Vejo nele um homem trabalhador, correto e resiliente, que sempre buscou seguir em frente, mesmo diante de grandes adversidades”, acrescentou o jovem.

Ele afirmou respeitar as instituições e o papel da Justiça, mas disse exercer o direito de se posicionar com base na própria história. “Por isso, me coloco ao lado do meu pai de forma consciente, firme e pública, assumindo as consequências dessa escolha. Peço respeito à minha posição e à complexidade dessa situação familiar. Sigo confiando que a verdade será plenamente esclarecida”, declarou.

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