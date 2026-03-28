Condenado por estupro de vulnerável, Bruno Mafra tem formação em Psicologia

O cantor Bruno Mafra, vocalista da banda paraense Bruno e Trio, condenado pela Justiça do Pará por abuso sexual contra as próprias filhas, possui formação em Psicologia. Natural de Belém, ele concluiu o curso antes de se dedicar integralmente à carreira musical.

Nas redes sociais, o artista se apresenta com a descrição “Músico e Psicólogo. Filho do altíssimo”, destacando tanto a atuação artística quanto a formação acadêmica.

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Bruno Mafra é filho de advogados e iniciou a graduação aos 18 anos, por incentivo da família. Ele concluiu o curso em 2005 e chegou a exercer atividades relacionadas à área antes de retornar ao foco na música.

(Reprodução/Instagram)

Entenda o caso

A decisão da Justiça do Pará foi mantida pela 1ª Turma de Direito Penal, que rejeitou recursos da defesa. O artista foi condenado a 30 anos, 4 meses e 24 dias de prisão em regime inicial fechado por estupro de vulnerável. O cantor nega os crimes.

De acordo com o processo, os crimes teriam ocorrido entre 2007 e 2011, em Belém, quando as duas vítimas tinham 5 e 9 anos de idade. As denúncias foram feitas em 2019, quando elas já eram adultas. Segundo o Ministério Público, os abusos aconteceram de forma recorrente, em diferentes locais, como a residência da família e um veículo.