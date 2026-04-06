O cantor Bruno Mafra, vocalista da banda Bruno e Trio, divulgou um pronunciamento após a condenação por estupro de vulnerável contra as próprias filhas. O vídeo foi publicado na noite desta segunda-feira (6), nas redes sociais do artista.

A manifestação ocorre após a Justiça do Pará manter a pena de 30 anos, 4 meses e 24 dias de prisão, em regime inicial fechado. O caso ganhou repercussão nas últimas semanas. No vídeo, o cantor afirma que é inocente das acusações e contesta o processo.

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Durante o pronunciamento, Bruno Mafra declarou que está sendo alvo de falsas acusações e criticou a forma como o caso vem sendo divulgado. “Eu quero afirmar a todos aqui presentes, pais e mães, vocês que acreditam na Justiça, eu sou um inocente”, disse.

Confira o pronunciamento completo de Bruno Mafra:

"É a primeira vez que eu venho a público falar sobre a condenação que foi imposta sobre mim no Tribunal do Pará. Eu quero afirmar todos aqui presentes, pais e mães, vocês que acreditam na justiça, eu sou um inocente.

Eu tô sendo falsamente acusado por duas filhas que conviveram comigo e com a nossa família, com toda a rede familiar que eu possuo, de forma amorosa, respeitosa, e nós tivemos inúmeros conflitos familiares que foram mantidos sob sigilo durante anos, para poupar tanto a vida e a imagem das minhas filhas, quanto para poupar a minha.

Processos judiciais recorrentes que vêm desde a infância dessas crianças estão provados na justiça com registros e que nós traremos à tona para a imprensa e para a a conhecimento de todos, quando for possível.

Desde a retirada da guarda da minha filha, que foi feita pelo avô materno, o mesmo avô que a minha filha tinha pavor de voltar para casa dele quando estava passando o fim de semana conosco, tinha pavor de voltar para casa da mãe quando passava o fim de semana conosco, com a minha família.

Isso é testemunhado por babás, por funcionários e por pessoas que não estão ligadas a mim há muitos anos. Pessoas que foram ao tribunal testemunhar a meu favor e a favor da minha inocência, porque conhecem a história que tá acontecendo nos bastidores da minha vida há anos.

Um absurdo que tá sendo feito de linchamento público contra mim e contra a minha família, voltado por uma narrativa totalmente falsa, criada com o intuito de promover essa destruição. E eu vou colocar fatos importantes para que venham à tona, para que as pessoas possam ver com os próprios olhos como se dá a mentira e o engano.

E a verdade poder trazer à luz e ressoar sobre todas essas acusações malditas feitas contra a minha pessoa. Eu repudio a imprensa maldita de criação de notícias falsas a meu respeito, que tem veiculado que eu sou um abusador criminoso, que tem veiculado que eu estou foragido, que tem veiculado que eu cometi prática de conjunção carnal com minhas filhas.

Nem no processo isto está presente e foi afirmado por qualquer uma delas. A acusação é de que eu toquei em partes das minhas filhas consideradas íntimas e que elas se sentiram abusadas por isso.

Por isso foram ao tribunal com suas mães reunidas, ex-mulheres que se reuniram, fizeram uma verdadeira devassa na minha vida, agora, principalmente, com a exposição em rede social, através de uma pessoa que eu criei e que eu não conheço.

Não desistirei de provar a minha inocência, de trazer à luz a verdade e fatos que vão mostrar de forma clara as contradições. Minha filha que veio a público cometer falso testemunho contra mim vai ser apresentada agora provas. Não são palavras, são provas. [Trecho do depoimento de uma das vítimas]

Como vocês acham que eu não pagaria pensão alimentícia e não seria preso?

E ela, entretanto, estudou em escola particular toda a vida, teve plano de saúde a vida toda, teve auxílio de alimentação, auxílio de vestimenta, auxílio para tudo, pago e financiado por mim, inclusive a sustentação da família inteira, em períodos em que eles não tiveram outros recursos, senão o recurso que eu dava para manter toda a família.

Só que nada disso foi suficiente e depois, no dia seguinte, publicar stories rindo e comemorando a minha destruição. Eu não entendo, eu não entendo, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender um ser humano que age dessa forma. Eu repudio essas atitudes. Eu não vou desistir de provar a minha inocência.

Essa falsidade asquerosa, abjeta, doentia, psicopatológica vai ter que cair e ela vai cair no tempo certo. A todos os que acreditam em mim, a cada pessoa que assistiu esse vídeo, que são milhões de pessoas que vão assistir esse vídeo, fiquem comigo até o final dessa jornada, para que vocês testemunhem com os próprios olhos aquilo que será revelado. Muito obrigado."