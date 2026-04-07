Operação Semana Santa 2026: Detran registra quase 3 mil infrações no Pará

Durante a operação Semana Santa 2026, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran/PA) registrou 2.955 Autos de Infração de Trânsito (AITs), além de 1.217 abordagens e a remoção de 120 veículos irregulares das vias. Não houve mortes. Os números foram divulgados pelo Detran nesta terça-feira (7/4).

Ao longo desse período e no combate à alcoolemia, as equipes autuaram 98 condutores por comportamentos considerados de alto risco. Desse total, 49 se recusaram a realizar o teste do bafômetro (art. 165-A), 35 foram enquadrados por infração administrativa (art. 165) e 14 por crime de trânsito.

Ao todo, 98 condutores potencialmente perigosos foram retirados de circulação, reduzindo o risco de sinistros graves ou fatais nas rodovias. Além disso, o Detran removeu 120 veículos de circulação por irregularidades que comprometiam a segurança viária.

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De acordo com a diretora-geral do Detran/PA, Renata Coelho, o resultado reforça a importância das ações integradas de fiscalização. “Nosso principal objetivo é preservar vidas. Cada condutor retirado de circulação por dirigir sob efeito de álcool representa um risco a menos nas vias. Intensificamos as ações justamente em períodos de maior fluxo, como a Semana Santa, para garantir mais segurança à população”, destacou.

Entre os municípios com maior número de autuações, Abaetetuba lidera o ranking, com 420 registros, seguido por Marituba (414), Ananindeua (337), Benevides (186) e Salinópolis (176).

O coordenador operacional do Detran/PA, Ivan Feitosa, ressaltou o planejamento estratégico das equipes. “A atuação foi baseada no reforço da presença ostensiva em locais de maior movimentação. Esses números mostram que a fiscalização é essencial para coibir condutas imprudentes e garantir um trânsito mais seguro. Assim, pudemos garantir que não houvesse mortes nas PA’s onde o Detran atua”, afirmou.

As principais infrações registradas durante a operação foram:

conduzir veículo sem estar devidamente licenciado (art. 230, V), com 523 ocorrências ;

; conduzir motocicleta sem capacete ou com passageiro sem o equipamento (art. 244, I), com 335 ;

; ultrapassagem em local proibido (art. 203, V), com 334; transitar com veículo em faixa exclusiva (art. 184, III), com 265 ;

; e trafegar em acostamento (art. 193), com 149 registros.

O Detran/PA reforçou que ações como essa seguem ao longo do ano, com o objetivo de promover um trânsito mais seguro e consciente em todo o estado.