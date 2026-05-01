Instituto Alana participa do Fórum da Internet no Brasil com debates sobre IA, infância e segurança

Belém recebe, entre os dias 25 e 29 de maio, a edição 2026 do Fórum da Internet no Brasil (FIB), principal espaço de debates sobre governança da internet, políticas digitais e regulação tecnológica no país. Realizado no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, o encontro terá participação do Instituto Alana.

Organizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e realizado pelo NIC.br, o encontro reúne especialistas, pesquisadores, representantes do setor público, empresas e organizações da sociedade civil para discutir temas ligados à regulação digital, proteção de dados, direitos online e infraestrutura tecnológica.

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Esta será a sétima participação do Instituto Alana no FIB. A organização levará ao evento debates sobre segurança online, educação digital crítica, bem-estar de crianças e adolescentes e responsabilização das plataformas digitais.

No dia 25 de maio, Maria Mello, gerente do eixo Digital do Alana, participa do workshop “Vozes dos Adolescentes sobre o ECA Digital”. A atividade discutirá as experiências de adolescentes na internet à luz da lei sancionada em março e que estabelece que os ambientes digitais utilizados por crianças sejam seguros por padrão.

Já no dia 26 de maio, às 9h, Maria participa do painel “Entre leis e algoritmos: os impactos do ECA Digital na proteção online de crianças e adolescentes”, que abordará os desafios de implementação da legislação, a responsabilização das plataformas e a necessidade de mecanismos de proteção por design.

“A proteção de crianças e adolescentes na internet precisa deixar de ser tratada como responsabilidade individual das famílias e passar a ocupar o centro das políticas digitais. Isso envolve o dever de cuidado das plataformas, transparência e ambientes digitais pensados a partir do melhor interesse de crianças e adolescentes”, diz Mello.

No dia 28 de maio, às 16h, Rodrigo Nejm, especialista em Educação Digital do Alana e Emanuella Halfeld, analista de políticas públicas do Alana, participam do workshop “Celular nas escolas: novos caminhos para a educação digital crítica após a Lei 15.100/2025”, com foco no uso de dispositivos móveis no ambiente escolar, letramento digital e formação crítica de crianças e adolescentes.

“Educação digital crítica não é apenas discutir o uso do celular na escola, mas formar crianças e adolescentes capazes de compreender como as plataformas funcionam, como seus dados são utilizados e quais interesses moldam o ambiente digital”, afirma Nejm.

Inscrições são gratuitas

O 16º Fórum da Internet no Brasil terá participação gratuita, tanto presencial quanto online. As atividades poderão ser acompanhadas também pelo canal do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR no YouTube, com emissão de certificado para os participantes. As inscrições e a programação completa estão disponíveis no site oficial do evento, FIB16 - site oficial.

O encontro será realizado no Hangar Convenções & Feiras da Amazônia, em Belém.