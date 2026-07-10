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Pará reconhece situação de emergência em Abaetetuba e Medicilândia

A partir de agora, esses municípios passam a contar com respaldo legal para solicitar recursos e apoio dos governos estadual e federal, além de adotar medidas excepcionais voltadas à resposta aos desastres e à reconstrução das áreas atingidas

Saul Anjos
fonte

Vista aérea de Abaetetuba (Jorge Macedo/SPU)

O Governo do Pará homologou a situação de emergência em Medicilândia e Abaetetuba. Por meio dos decretos n.º 5.523 e n.º 5.524, as validações foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (10/7). A partir de agora, esses municípios passam a contar com respaldo legal para solicitar recursos e apoio dos governos estadual e federal, além de adotar medidas excepcionais voltadas à resposta aos desastres e à reconstrução das áreas atingidas.

No dia 22 de abril deste ano, Medicilândia havia declarado situação de emergência, pelo prazo de 180 dias, por conta de áreas da região afetadas por chuvas intensas, que atingiram cerca de 5.500 famílias e isolaram comunidades. Segundo a prefeitura, casas, vias e até bueiros foram danificados pelo temporal, em razão do volume hídrico que excedeu a capacidade de escoamento e absorção.

Com relação a Abaetetuba, no dia 29 de maio, o município declarou situação de emergência, por até 180 dias, também devido às chuvas intensas. De acordo com a prefeitura, houve danos e prejuízos materiais, que impactaram diretamente 6.252 pessoas, totalizando 1.563 famílias.

Na época em que as chuvas atingiram Abaetetuba e Medicilândia, os dois municípios autorizaram ações da Defesa Civil para ajudar os moradores em resposta aos impactos causados pelas chuvas.

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