Pará está entre os estados que mais pedem pizza no delivery

A pizza continua sendo um dos pratos mais pedidos pelos brasileiros e, no Pará, o consumo por delivery ganhou força em 2026. Segundo dados do iFood Tendências, o estado registrou crescimento de 19% nos pedidos de pizza no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2025.

O levantamento foi divulgado em alusão ao Dia da Pizza, celebrado nesta sexta-feira (10), e mostra que o Pará aparece entre os estados com maior avanço no consumo da categoria.

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O crescimento paraense ficou atrás apenas do Amazonas, que teve alta de 31%, enquanto o Ceará também registrou aumento de 19%.

Sobores favoritos

Entre os sabores mais pedidos no aplicativo, a pizza de calabresa aparece na primeira posição. O ranking nacional também inclui:

Calabresa;

Frango com requeijão cremoso;

Marguerita;

Mussarela;

Portuguesa.

Brasil consumiu 50 milhões de pizzas no primeiro semestre

Em todo o país, a plataforma registrou a entrega de 50 milhões de pizzas nos primeiros seis meses de 2026, uma média de 195 pedidos por minuto. O número de pizzarias parceiras também cresceu: houve aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano passado.

Apesar de o Sudeste concentrar a maior quantidade de pedidos, as regiões Norte e Nordeste foram as que apresentaram a expansão mais acelerada no consumo.

Sexta-feira e fim de semana concentram pedidos

O levantamento também aponta que a pizza segue como uma escolha associada aos momentos de lazer. Cerca de 62% dos pedidos são realizados entre sexta-feira e domingo, com destaque para o sábado, que reúne mais de 21% de todo o volume semanal.

O horário do jantar continua sendo o principal período de consumo, principalmente para pedidos feitos em restaurantes.

Pizzas personalizadas ganham espaço

Outro destaque do levantamento é a preferência dos consumidores por sabores combinados. Cerca de 80% dos pedidos são de pizzas meio a meio ou customizadas, permitindo que o cliente escolha diferentes opções em uma mesma pizza.

A tendência é ainda mais forte em estados do Sul, como Santa Catarina, onde o índice chega a 94%, e Rio Grande do Sul, com 90,8%.

Além dos pedidos em restaurantes, o consumo de pizzas congeladas e semiprontas também cresceu nos supermercados da plataforma, com destaque para compras feitas principalmente no horário do almoço.