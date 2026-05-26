Pizza de liquidificador: aprenda a receita
Com preparo simples e ingredientes acessíveis, a receita é ideal para o dia a dia ou para aquele lanche reforçado em família.
Para quem não abre mão de uma boa pizza caseira, mas também não quer perder tempo sovando massa ou esperando fermentação, a pizza de liquidificador surge como uma alternativa prática e bastante popular. Com preparo simples e ingredientes acessíveis, a receita é ideal para o dia a dia ou para aquele lanche reforçado em família.
A massa fica leve, assa rapidamente e pode ser adaptada com diferentes recheios. Confira o passo a passo
Ingredientes da pizza de liquidificador
Massa:
- 1 ovo
- 1 xícara de leite
- 1 colher de sopa de azeite ou óleo
- Sal a gosto
- 1 e 1/2 xícara de farinha de trigo sem fermento
- 1/2 colher de sopa de fermento em pó
Recheio:
- Molho de tomate
- 300 g de mussarela
- 200 g de peito de peru ou presunto
- 1 calabresa pequena ralada
- Milho verde a gosto
- Orégano a gosto
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Modo de preparo da pizza de liquidificador
- Comece adicionando o ovo, o leite, o azeite (ou óleo), o sal e a farinha de trigo. Bata tudo por cerca de um minuto, até obter uma massa homogênea e sem grumos.
- Em seguida, acrescente o fermento em pó e bata rapidamente por mais um minuto, apenas para incorporá-lo à mistura.
- Despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 200 °C. A massa deve pré-assar até começar a firmar e ganhar leve dourado nas bordas.
- Depois, retire do forno, espalhe o molho de tomate e distribua o recheio: mussarela, peito de peru ou presunto, calabresa ralada e milho verde. Finalize com orégano a gosto.
- Volte ao forno por mais alguns minutos, apenas até o queijo derreter completamente e a pizza ficar bem dourada e suculenta
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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