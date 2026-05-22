Bolinho de couve-flor: aprenda a receita saudável
Prato também é uma boa opção para quem deseja reduzir o consumo de carboidratos refinados sem abrir mão do sabor.
A busca por receitas práticas, nutritivas e com poucas calorias tem colocado a couve-flor em destaque na cozinha do dia a dia. Versátil, o ingrediente ganha espaço em preparações como o bolinho de couve-flor, uma alternativa leve, saborosa e simples de fazer, ideal tanto para lanches quanto para acompanhamento das refeições.
Com poucos ingredientes e preparo descomplicado, o prato também é uma boa opção para quem deseja reduzir o consumo de carboidratos refinados sem abrir mão do sabor.
Ingredientes do bolinho de couve-flor
- 300 g de couve-flor já cozida
- 3 ovos
- 1 e ½ xícara de farinha de grão-de-bico ou farinha de aveia
- 1 cebola picada
- ½ xícara de queijo parmesão ralado
- Sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto
- Salsinha e cebolinha a gosto
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Modo de preparo do bolinho de couve-flor
- Cozinhe a couve-flor em água até que fique macia. Escorra e deixe esfriar.
- Em um processador ou liquidificador, adicione a couve-flor já fria, os ovos, a cebola, a farinha escolhida e os temperos. Bata até obter uma massa homogênea.
- Acrescente o parmesão e as ervas frescas, misturando bem.
- Leve a massa à geladeira por cerca de 15 minutos para ganhar mais consistência.
- Modele os bolinhos no formato desejado.
- Disponha em uma assadeira untada e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 minutos, ou até ficarem dourados.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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