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Nhoque cremoso: aprenda a receita

Além de fácil de preparar, o nhoque cremoso ganha destaque pela textura leve e pelo sabor.

Gabrielle Borges
fonte

Nhoque cremoso é uma opção de prato para almoços ou jantares (Reprodução/Freepik)

Se você acha que nhoque é um prato pesado ou sem graça, essa versão cremosa promete mudar completamente a sua opinião. A combinação da massa macia de batata com um molho encorpado de bacon, cream cheese e alho-poró resulta em uma receita irresistível, perfeita para um almoço especial em família ou até para surpreender no jantar.

Além de fácil de preparar, o nhoque cremoso ganha destaque pela textura leve e pelo sabor. Confira o passo a passo.

Ingredientes do nhoque cremoso

Para a massa

  • 700 g de batatas cozidas (preferencialmente batata asterix)
  • 1 ovo
  • 200 g de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de sal

Para o molho cremoso

  • 200 g de bacon picado
  • 1/2 cebola picada
  • 3 dentes de alho amassados
  • 1 pedaço de alho-poró fatiado
  • 150 g de cream cheese
  • 300 ml de caldo de legumes
  • Parmesão ralado a gosto
  • Sal, temperos e cebolinha a gosto

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Modo de preparo do nhoque cremoso

  • Comece cozinhando as batatas até que fiquem bem macias. Em seguida, amasse ainda mornas até formar um purê liso. Acrescente o ovo, o sal e vá adicionando a farinha aos poucos, misturando até obter uma massa homogênea e que desgrude levemente das mãos.
  • Em uma superfície enfarinhada, faça rolinhos com a massa e corte os nhoques em pequenos pedaços. Reserve.
  • Para preparar o molho, frite o bacon até dourar. Depois, adicione a cebola, o alho e o alho-poró, refogando até ficarem macios e aromáticos. Acrescente o cream cheese e o caldo de legumes, misturando bem até formar um creme uniforme.
  • Cozinhe os nhoques em água fervente com sal. Quando eles subirem à superfície, retire com uma escumadeira e coloque diretamente no molho.
  • Finalize com parmesão ralado, cebolinha e os temperos de sua preferência. Sirva ainda quente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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