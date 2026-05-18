Nhoque cremoso: aprenda a receita
Além de fácil de preparar, o nhoque cremoso ganha destaque pela textura leve e pelo sabor.
Se você acha que nhoque é um prato pesado ou sem graça, essa versão cremosa promete mudar completamente a sua opinião. A combinação da massa macia de batata com um molho encorpado de bacon, cream cheese e alho-poró resulta em uma receita irresistível, perfeita para um almoço especial em família ou até para surpreender no jantar.
Além de fácil de preparar, o nhoque cremoso ganha destaque pela textura leve e pelo sabor. Confira o passo a passo.
Ingredientes do nhoque cremoso
Para a massa
- 700 g de batatas cozidas (preferencialmente batata asterix)
- 1 ovo
- 200 g de farinha de trigo
- 1 colher de chá de sal
Para o molho cremoso
- 200 g de bacon picado
- 1/2 cebola picada
- 3 dentes de alho amassados
- 1 pedaço de alho-poró fatiado
- 150 g de cream cheese
- 300 ml de caldo de legumes
- Parmesão ralado a gosto
- Sal, temperos e cebolinha a gosto
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Modo de preparo do nhoque cremoso
- Comece cozinhando as batatas até que fiquem bem macias. Em seguida, amasse ainda mornas até formar um purê liso. Acrescente o ovo, o sal e vá adicionando a farinha aos poucos, misturando até obter uma massa homogênea e que desgrude levemente das mãos.
- Em uma superfície enfarinhada, faça rolinhos com a massa e corte os nhoques em pequenos pedaços. Reserve.
- Para preparar o molho, frite o bacon até dourar. Depois, adicione a cebola, o alho e o alho-poró, refogando até ficarem macios e aromáticos. Acrescente o cream cheese e o caldo de legumes, misturando bem até formar um creme uniforme.
- Cozinhe os nhoques em água fervente com sal. Quando eles subirem à superfície, retire com uma escumadeira e coloque diretamente no molho.
- Finalize com parmesão ralado, cebolinha e os temperos de sua preferência. Sirva ainda quente.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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