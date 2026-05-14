O Liberal chevron right Receita chevron right

Pudim na air fryer: aprenda a receita

Prático e sem complicação, o pudim na air fryer se consolida como uma alternativa moderna ao método tradicional

Gabrielle Borges
fonte

Pudim. Imagem Ilustrativa (Foto: Freepik)

A tradicional receita de pudim de leite condensado, uma das sobremesas mais queridas dos brasileiros, ganhou uma adaptação prática que vem conquistando espaço na cozinha doméstica: o preparo na air fryer.

A versão dispensa forno convencional e banho-maria, mantendo a textura cremosa e o sabor característico do doce. Confira o passo a passo abaixo.

Ingredientes do pudim na air fryer

Para o pudim:

  • 4 gemas peneiradas
  • 1 lata de leite condensado
  • A mesma medida da lata de leite

Para a calda:

  • 1 xícara de açúcar
  • 1/2 xícara de água

Modo de preparo do pudim na air fryer

O primeiro passo é preparar a calda diretamente na forma que será utilizada no pudim. Coloque o açúcar, água e leve à air fryer pré-aquecida a 180°C. O processo leva cerca de 30 minutos, até que o açúcar derreta completamente e atinja um tom dourado de caramelo. O tempo pode variar conforme o modelo do equipamento.

Enquanto isso, no liquidificador, bata por aproximadamente cinco minutos as gemas peneiradas, o leite condensado e o leite, até obter uma mistura homogênea e cremosa.

Em seguida, despeje o conteúdo sobre a calda já caramelizada na forma. Cubra com papel-alumínio e retorne à air fryer novamente a 180°C por cerca de 40 minutos, ou até que o pudim esteja firme.

Após o cozimento, leve o pudim à geladeira por algumas horas até que fique bem gelado e com consistência ideal para desenformar.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

